我是廣告 請繼續往下閱讀

美國總統川普（Donald Trump）3日對委內瑞拉發動突擊，並抓獲委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）夫婦，將其押回美國接受司法審判，川普接著點名同樣涉及毒品走私貿易的哥倫比亞以及古巴，警告哥倫比亞總統佩特羅（Gustavo Petro）「得小心點」。佩特羅回嗆，為了祖國，他會拿起很久沒拿的武器。根據衛報報導，川普與哥倫比亞總統之間的言語交鋒愈演愈烈，在美軍逮捕馬杜洛後，美哥兩國間的緊張局勢進一步升級。川普周日在空軍一號上表明，「哥倫比亞也病得很重，被一個病態的人統治著。他喜歡製造古柯鹼，並將其賣到美國，他這種日子過不了多久了」；此外，在談到美國是否會對該國採取軍事行動時，川普直言「這對我來說聽起來不錯」。哥倫比亞是全球最大的古柯鹼生產國，儘管目前無證據顯示佩特羅是否有以任何形式參與該產業，但長期以來，哥倫比亞的毒品貿易主要由非法武裝團體控制，包含海灣幫 (Gulf Clan)、民族解放軍 (ELN)、哥倫比亞革命武裝力量 (FARC) 等組織。報導提到，佩特羅過去曾是左翼游擊隊「四月十九日運動」（Movimiento 19 de Abril，M-19）成員，但他實際上並未參與過任何戰鬥，並強調自己不是非法份子，也不是毒販。針對川普的言論，佩特羅 X 平台上發文批川普在毫無根據的情況下發言，要求川普停止對他誹謗。如果他們（美國）發動轟炸，成千上萬的農民將成為山區的游擊隊員。佩特羅還自認受到人民愛戴和尊敬，強調自己如果被抓，哥倫比亞人民將如美洲豹一樣反擊。佩特羅也嗆聲川普，「自從1989年和平條約簽訂以來，我曾發誓不再碰武器，但為了祖國，我將再次拿起我並不想要拿的武器。」哥倫比亞國防部長桑切斯（Pedro Sánchez）於週六宣布，總統的安全維護級別已經加強。事實上，美國在去年 9 月就撤銷了佩特羅的簽證，原因是他煽動暴力，喊話美國士兵違抗命令。美國在去年10月對佩特羅、其妻子及多名與他密切合作者實施金融制裁。