外交部今（6）日表示，且去年全年共計來自64國、1,339人次參與「全球合作暨訓練架構」（GCTF）活動，顯示GCTF已成為民主夥伴攜手合作、共同因應全球挑戰的重要平台；另外，美國及加拿大持續展現對台海安全的支持。外交部今日上午召開例行記者會，北美司副司長焦國祐表示，去年是「全球合作暨訓練架構」（Global Cooperation and Training Framework）成立十週年，有相當豐碩的成果。台灣與美國、加拿大、日本、澳洲，以及剛於去年11月正式加入、成為第六個GCTF夥伴的英國等理念相近國家密切合作，在台灣舉辦5場國際研習活動，在加拿大、立陶宛及澳洲分別辦理3場海外加盟（franchise）活動，在紐約結合我國推動國際組織參與辦理1場相關活動。焦國祐指出，去年共計來自64國、1,339人次參與，顯示GCTF已成為民主夥伴攜手合作、共同因應全球挑戰的重要平台。台灣持續透過GCTF分享我國在公共治理、科技應用及整體韌性等面向的實務經驗。未來外交部亦將持續透過GCTF深化與理念相近國家的實質合作，強化台灣在全球的關鍵角色。焦國祐續指，過去這段期間，美國及加拿大持續展現對台海安全的支持，包括川普政府宣布對台軍售，以及已完成立法之《2026會計年度國防授權法案》（NDAA 2026）納入多項友台條文，協助強化台灣防衛能力與整體韌性，深化台美在安全及海巡領域的合作，並支持台灣國際參與，共同促進區域和平與穩定。針對中國近期在我國周邊進行聯合軍演、升高區域緊張情勢，焦國祐表示，美國行政部門及國會跨黨派友人，包括聯邦參院軍事委員會主席，以及聯邦眾院外交委員會及眾院的「台灣連線」，均已明確表達對台海和平穩定的支持，反對任何片面以武力或脅迫方式改變現狀，加拿大政府亦就相關情勢表達關切，重申支持台海和平穩定。