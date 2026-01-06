我是廣告 請繼續往下閱讀

美國總統川普（Donald Trump）下令對委內瑞拉展開突擊，逮捕了委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）與其妻子，掀起國際社會震驚。不過讓外界更驚訝的是，委內瑞拉斥巨資部署的中國製雷達全面癱瘓、形同虛設。中國外交部召開例行記者會時，被日媒問及如何對此事評價，不過中國外交部發言人林劍則沒有正面回應，而是再度拿出「問A答B」絕招，稱「反對使用武力」。美軍於當地時間3日凌晨，對委內瑞拉首都卡拉卡斯發動襲擊，其中包括兩處重要軍事設施，美軍於當地時間3日凌晨，對委內瑞拉首都卡拉卡斯發動襲擊，其中包括兩處重要軍事設施。位於東部戰略要地伊格羅特（Higuerote）的防禦設施也疑遭精準清除。有目擊者表示，直到飛彈命中前，委軍的防空飛彈完全沒有發射跡象，顯示防禦系統在第一時間便已失效。委內瑞拉與中國交好，多年來斥巨資引進中國軍事裝備，包括JY-27反匿蹤雷達、VN-16/18兩棲戰車、為反制美軍F-22等隱形戰機等等。但在美軍本次突襲中，JY-27雷達在第一波電子戰就「被失明」，VN-16兩棲突擊車等系統也因為失去雷達預警與制空權掩護，就變成了美軍攻擊機與無人機的活靶。中國外交部在5日召開例行記者會時，日本東京電視台記者直球發問，指出委內瑞拉採購了大量中國武器，但這些裝備似乎並未在美方攻擊中發揮作用，發言人對此有何評論？對此，林劍先是停頓了幾秒，隨後沒有正面回應問題，而是展現出「問A答B」絕招表示，中方堅定支持拉丁美洲和加勒比海和平區地位，反對在國際關係中使用或威脅使用武力，反對違反《聯合國憲章》、侵犯別國主權的霸凌行徑。