▲台南一名陳姓男子，涉犯槍砲彈藥刀械管制條例遭逮。（圖／台南市刑警大隊提供）

台南市刑警大隊近日成功破獲一起槍砲案！專案小組歷經數月嚴密的跟監與蒐證，最終於善化區將涉案的陳姓嫌犯逮捕歸案。警方在陳嫌住處進行搜索時，發現了多件偽裝性極高的武器，其中包含外型極像一般卡片的「非制式卡片型手槍」以及一款外型與「iPhone手機」幾乎無異的改造手槍，逼真程度高到就連資深的辦案人員在第一時間都難以辨識真偽。此外，該手槍內部甚至可裝填2發子彈，經鑑定後確認具備殺傷力。全案在訊後依違反《槍砲彈藥刀械管制條例》，將陳姓嫌犯移送台南地檢署進一步偵辦。臺南市刑警大隊根據一起2024年一起槍砲案，持續向上溯源，調閱大量資料進行分析，鎖定槍枝來源，隨即與白河分局組成專案小組，並報請臺南地檢署宙股陳檢察官琨智指揮偵辦，針對涉案人進行偵蒐，並分析過濾出涉案處所進行長期監控。案經數月的跟監、蒐證，警方於2025年11月下旬見時機成熟，持搜索票於臺南市善化區將涉案陳男查緝到案，同時起獲非制式卡片型手槍1枝、手機型手槍1枝、霰彈槍子彈2顆等證物。本案查扣槍枝為罕見的微型槍枝，外型乍看為薄型卡片盒及蘋果牌手機，經摺疊展開後竟成為一把手槍，可裝填2發子彈，便於攜帶及偽裝。全案詢後依涉嫌違反槍砲彈藥刀械管制條例移請臺南地檢署偵辦，並深入追查槍枝來源及流向。臺南市政府警察局刑事警察大隊大隊長李宏倫呼籲，警方秉持「槍枝零容忍」之立場，全面掃蕩各式非法槍械源頭，攔阻黑槍流通，請民眾勿以身試法。若發現可疑人、事、物，請勇於向警方檢舉，警民共同防制非法槍械，以有效淨化社會治安。