我是廣告 請繼續往下閱讀

台北市體育圈驚傳嚴重球場暴力事件！由台北市溜冰協會主辦的「第51屆假日盃曲棍球全國聯賽」，本月4日晚間上演全武行。在公開B2組的賽事中，一名28歲前國手，竟對場上另一名國中生球員大打出手，甚至將對方壓在身下痛毆後腦勺。影片曝光後引發輿論譁然，協會火速祭出懲處，不僅宣布對施暴球員處以「終身禁賽（不提供服務）」，更在稍早追加處分，撤銷該球隊的冠軍資格。還原事發經過，這場由成年隊伍「青焰九尾」對決國中生軍團「桃園哈雷」的比賽，發生在4日晚間7時許。雖然是公開組別，但雙方年齡與體型有顯著差距。比賽進行約8分鐘時，青焰九尾隊暫以2比0領先。此時，身穿白衣的32歲背號球員（即肇事之28歲前國手）疑似不滿爭球時的肢體碰撞，竟情緒失控先將黑衣的國中生球員（2號）猛力推倒，隨即採取壓制姿勢跨坐在對方身上，朝著後腦勺連續猛揮5拳。遭到重擊的國中生一度倒地不起，經緊急送醫檢查後，診斷出有輕微腦震盪跡象。暴力畫面經網路傳播後引發各界撻伐，台北市溜冰協會隨即召開會議並發布懲處。針對動手的32號球員，協會祭出最嚴厲的「終身不提供服務」處分，且規定自懲處生效起5年內，不得提出任何申訴或復權要求；即便5年期滿，也需視其悔過表現，由委員會嚴格審議是否恢復資格。此外，該球員所屬的「青焰九尾隊」也受到連坐處分，將被禁止參加下一屆的聯賽。除了針對個人的懲處，協會稍早更進一步發布追加決議。雖然青焰九尾隊在該組別賽事中取得第一名，但基於維護運動家精神與公正競技的宗旨，裁判委員會決議「撤銷」該隊的冠軍成績與所有榮譽。協會強調，為了落實品格教育，該組別的冠軍將直接「從缺」，不會由其他隊伍遞補。此舉旨在向所有球員與家長傳遞明確訊息：賽場上的榮耀必須建立在尊重規則與對手的基礎上，任何背離運動精神的暴力行為，都將付出慘痛代價。