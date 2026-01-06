我是廣告 請繼續往下閱讀

▲巧寓舍計以現代簡練筆法與溫潤材質，串起慢活片段，讓光線詩意流動，映照日常的寧靜與豐盛。（圖／歐德提供）

▲立體雕塑感電視牆如書頁翻篇，巧寓舍計以幾何與光影鋪陳，定調空間的深度與層次。（圖／歐德提供）

▲以曲面量體柔化斜切格局，巧寓舍計鋪陳藝術端景與六角磚地坪，串起流動迎賓序列。（圖／歐德提供）

「林間有餘暉，空間有餘韻。」設計師葉松芳如此形容空間與時間的關係。若說建築是凝固的音樂，那麼室內設計，便是一首能隨生活流動的詩。在視覺張揚與形式主義盛行的當代，如何讓居住回歸本質，成為能與時間溫柔共處的容器，成為住宅設計的重要命題。歐德集團旗下品牌「巧寓舍計」以住宅作品《慢享閒逸之情｜伏光恣意棲邸》，從眾多國際優秀作品中脫穎而出，榮獲 2025 倫敦設計大獎（London Design Awards）。此一肯定不僅彰顯作品的完成度與整體美學，更反映巧寓舍計對當代居住趨勢的深刻理解，成功回應近年備受關注的「情緒安放型住宅」思維，讓台灣住宅設計在國際舞台上展現獨到風格。本案摒棄繁複堆疊的造型語彙，轉而以「光」作為雕刻空間的核心媒介。設計團隊細膩推敲自然採光的行進路徑，使日光隨著時間流轉，在室內產生層次分明的變化。光影在此不僅承擔照明機能，更成為引導生活節奏、安放情緒的重要存在，呼應 2026 年國際居住趨勢中對「自然光主導空間」的高度重視。在材質與色彩的運用上，巧寓舍計展現高度節制與成熟的設計判斷。溫潤的木質紋理、低彩度的色階配置，搭配恰到好處的留白，使空間視覺得以沉靜，降低感官壓力，讓居住者能在日常中自然放慢步調。同時，透過良好的通風條件與自然採光配置，減少對人工照明與設備的依賴，將永續概念內化為生活的一部分，而非流於形式。巧寓舍計始終相信，設計的價值不在於被觀看，而在於能否被長久生活。此次榮獲倫敦設計大獎，不僅象徵品牌正式躍上國際設計舞台，也讓世界看見台灣住宅設計中，那份細膩、內斂且具有韌性的文化深度。未來，巧寓舍計將持續以穩定而深刻的步伐，探索人與空間之間更長遠的關係，為居住書寫能與時間同行的風景。