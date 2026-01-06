我是廣告 請繼續往下閱讀

▲劉基鴻（左）成功向網紅女友葛昀萱（右）求婚。（圖／翻攝自葛昀萱IG@yingxuange）

表特版常客 劉基鴻未婚妻超狂背景起底

▲葛昀萱（右）不僅僅是網紅，更是台劇女演員。（圖／翻攝自葛昀萱IG@yingxuange）

甜蜜求婚畫面曝光 男方球場表現同樣亮眼

中華職棒休賽季不只場外話題不斷，喜事也接連傳出，效力於味全龍的看板球星劉基鴻昨（5）日正式向交往多年的網紅女友、台劇演員葛昀萱（本名：葛盈瑄）求婚成功，消息曝光後立刻引發球迷與網友關注。而不少網友發現，劉基鴻的未婚妻其實是PTT表特版的常客，更是擁有16萬粉絲追蹤的網紅，過去也曾當過模特兒與演員，背景超狂。隨著喜訊傳開，葛昀萱的身分也再次成為討論焦點，她在IG上擁有超過16萬名粉絲，早年從平面網拍模特兒起家，憑藉清新外型與穩定曝光度累積人氣，之後陸續接下多支電視廣告拍攝。過去她曾在PTT表特版與Dcard引發討論，被不少網友視為話題度極高的模特兒之一。除了模特兒與網紅身分外，葛昀萱也曾正式踏入戲劇圈，2022年她出演由導演王小棣執導的茁劇場系列作品茁劇場《誰說媽媽像月亮》，擔綱重要角色，成功累積戲劇代表作，從網拍模特兒到戲劇演出，她的演藝經歷相當多元，也讓不少網友直呼劉基鴻的另一半「不只是網紅那麼簡單」。昨日，劉基鴻的女友葛昀萱在社群平台曬出求婚成功的照片，畫面中2人神情幸福、氛圍溫馨。葛昀萱也感性寫下心情，提到彼此一路走來經歷不少考驗，正因如此才更加確定對方的重要性，並在關鍵時刻毫不猶豫地選擇攜手同行，貼文一出立刻湧入大量祝福留言。回顧劉基鴻的職棒生涯，自2019年以狀元之姿加盟味全龍後，逐步成為球隊核心戰力，2023年他協助球隊奪下總冠軍，並勇奪安打王，2024年再拿下三壘手金手套獎項，至今累計出賽已超過500場，是龍隊不可或缺的看板人物，如今在事業穩定之際完成求婚，也讓不少球迷期待他在人生與球場兩條戰線，都能迎來下一個高峰。