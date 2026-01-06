我是廣告 請繼續往下閱讀

▲全家宣布跟特力屋合作，於「全家行動購」開設「特力屋旗艦專區」，上架近20款自有品牌商品。（圖／《NOWNEWS》資料照）

▲特力集團總裁暨特力屋董事長何湯雄。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲7-11攜手位於台北W飯店的現代法式餐廳「Seasons by olivier e.」，推出一系列鮮食商品。（圖／7-11.com.tw）

全家便利商店又有新服務了！今（6）日居家領導品牌特力屋宣布與全家展開策略合作，進軍「全家行動購及FamiPort預購雙平台」，全台超過4400家便利超商都訂得到，目前買得到近20款特力屋自有品牌商品，包括免治馬桶、淨水器、指紋鎖電子鎖等，且以上三款均一價只要8990元，還贈送「免費標準安裝」，對比店內價格、線上購物平台，目前新服務上市價格最優惠，年前居家除舊佈新別錯過。全家宣布跟特力屋合作，於「全家行動購」開設「特力屋旗艦專區」，上架近20款自有品牌商品，一指下單，即可享宅配送到家。首波亮點就是精選3款年度熱銷居家選品，分別為「特力屋 Smart Wash 光觸媒瞬熱式溫水免治馬桶座」、「EZSET 東隆歐規四合一指紋鎖電子鎖」及「立升複合式廚房超濾淨水器」，祭出均一價8990元超值優惠，還有179元好入手的LED支架燈、快拆緩降型馬桶蓋等百元居家用品；另有簡約書桌、防水地板、智能保險箱、折疊平板手推車、六合一電子鎖等居家用品，從小幅換新到整體升級皆可一次購足。消費者可透過「全家」APP一指下單，即可宅配送到家。特力集團總裁暨特力屋董事長何湯雄今（6）日出席記者會時表示，特力屋目前主要客層仍以45歲以上族群為主，為吸引年輕消費者目光，特力屋今年啟動與全家便利商店的異業合作，首波將以自有品牌為核心，推出近20款商品，未來也不排除攜手KOL合作，進一步拓展客戶族群。何湯雄也提到，未來特力屋會轉變經營模式，主要是店內多數產品都是體驗式，像是免治馬桶、淨水器等，未來內湖的大型店舖將會轉為Show Room，讓顧客實際體驗商品。在展店布局方面，特力屋2025年下半年共新開3家門市，何湯雄也對未來展店策略展現信心，強調只要策略正確，「2026年目標再開25家社區型門市」，持續擴大通路布局。7-11去年首次攜手「Seasons by olivier e.」聯名即大獲好評，兩週創下銷售額破4千萬佳績，今年雙方再度合作規劃全新菜單，由餐廳創辦人Olivier Elzer 主廚親自進行風味指導，帶來多款新品包括燉飯、焗烤、熱食小點與冷食。主打新品「半熟玉子烤雞松露燉飯(售價129元)」，還有「法式雙起司焗烤貝殼麵」、「法式白醬洋芋」。另同步推出2款可快速加熱、一手便利即食的輕食，像是「法式起司燻培根厚土司」奶香白醬和燻培根的完美組合，以及有著白蝦、花枝、魷魚等豐富海鮮與羅勒青醬搭配的「雙起司青醬海鮮排握便當」。冷食部分則有南法經典料理「法式尼斯沙拉」。