全國商總理事長、人壽保險文教基金會董事長許舒博為緩解經濟弱勢家庭在農曆年節期間的物資壓力，連續4年發起「偏鄉愛心食物箱」計畫，今年度整合全聯福利中心、全聯佩樺圓夢社會福利基金會及新竹物流的資源，透過零售通路物資專業與精準物流，將實質的溫暖送至台灣偏鄉角落。偏鄉愛心食物箱計畫中，全聯福利中心扮演物資整合角色，憑藉強大的採購與品牌優勢，提供多樣且分量充足的物資，確保食物兼具實用性與品質。全聯佩樺圓夢基金會則負責資源統籌與志工號召，從初期的物資盤點到中期的裝箱作業，全聯佩樺基金會動員企業志工投入一線執行，從物資準備到實際發放皆投入執行。除了物資供應，物流配送更是完成援助偏鄉計畫的重要關鍵。中華民國汽車路線貨運公會全聯會李鈺祥理事長年年響應春節公益送暖活動，派遣新竹物流專業團隊，克服地緣限制與交通挑戰，確保愛心物資在歲末寒流之際，精準送達每個需要幫助的清寒孩子手中。許舒博表示，「所為仁者必心懷天下」，感謝黃美娜、黃柏凱、許東敏、魏文彬、黃秀慧董事，以及聚德功德會黃美如理事長的支持與認購，共同關注偏鄉學童的生活與學習需求。未來將持續透過企業夥伴的分工合作與資源整合，讓愛心行動得以延續，陪伴孩子安心成長，並為社會累積正向力量。