53歲藝人劉畊宏2007年與王婉霏結婚，育有1子2女，2021年移居中國上海，一家五口在當地發展、生活，日子和樂美滿，昨（5）日他於社群IG曬出家人日常，畫面中驚見14歲兒子劉宇恩（恩恩）暴風式抽高，站在178公分的劉畊宏旁邊幾乎一樣高，劉畊宏也分享父子倆對話，「爸爸，我很快就會比你高比你壯了！這是宇恩跟我的經常性鬥嘴，很開心我一直是兒子的頭號目標！」互動宛如兄弟般十分有趣。
劉畊宏14歲兒子抽高成178公分！網驚：吃什麼長大的
劉畊宏2021年帶著一家移居上海，在當地發展直播事業，時常透過社群分享親子點滴，昨他在IG曬出一家合照，「一家人泡泡溫泉～驅寒！Soaking in a hot spring when it‘s cold！」享受著天倫樂時光。
特別引人目光的是，劉畊宏兒子劉宇恩已經長成了小大人，站在178公分高的爸爸旁邊，幾乎一樣高了，讓許多粉絲驚訝劉宇恩竟才14歲，「都吃什麼長大的！」、「好高了呀」、「恩恩帥得像爸爸！」
劉畊宏看著劉宇恩逐漸長大，心裡滿是感慨，他喜悅兒子一直把自己視為成長、茁壯的目標，「爸爸，我很快就會比你高比你壯了！我可以打爆你了，你打不贏我了！」宛如兄弟般的相處互動，十分趣味。
除了兒子，劉畊宏的女兒劉宇芙現年11歲，今年6月父女倆同框拍攝影片，2人一起拍攝過往對比照，可以發現，劉宇芙身高原本只在劉畊宏腰部，現在已經長大至爸爸胸口，可見全家人基因相當厲害。
🔺資料來源—
劉畊宏IG
