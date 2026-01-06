我是廣告 請繼續往下閱讀

太子集團跨國洗錢案新進展！檢警近日查出台北市信義區的知名雪茄館「Cigar Vie」疑似私下經營洗錢水房，協助太子集團將海外贓款入台變現。台北地檢署5日指揮警方發動第6波搜索，拘提台北市信義區知名雪茄館「Cigar Vie」負責人陳韋翔及其哥哥陳韋志到案說明。經檢方訊後當晚諭令陳韋翔160萬元交保，限制出境、出海，今天則認定陳韋志則涉嫌重大，有勾串之虞，聲請羈押禁見獲准。針對太子集團案，檢察官指揮警調單位多次搜索，查扣其在台不動產、豪車及銀行帳戶存款，資產總額超過45億元，8名台籍重要幹部陸續被聲押禁見，如今更發現，太子集團不只自行洗錢，還與在地集團合作，位在在台北信義的Cigar Vie雪茄館的陳姓兄弟檔，就疑似協助太子集團洗錢。據了解，Cigar Vie雪茄館位於信義區松仁路一處大樓地下室，除了雪茄外也有提供調酒等飲品，偶爾還會舉辦品酒會與爵士樂等表演。4日刑事局、台北市警局信義分局等單位，兵分5路搜索，並成功拘提負責人陳韋翔及其兄長陳韋志到案說明。目前全案正朝向《洗錢防制法》、《組織犯罪防制條例》及賭博罪等方向偵辦。檢方正全力釐清陳姓兄弟在集團中扮演的角色分工、經手的具體洗錢金額，以及其如何協助海外不法所得在台變現等關鍵細節。