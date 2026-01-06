我是廣告 請繼續往下閱讀

▲美國海軍陸戰隊EA-6B電戰機。（圖／美軍陸戰隊）

美國3日對後院發動「絕對決心」（Absolute Resolve）軍事行動，派出美國陸軍「三角洲」特種部隊 （Delta Force）活逮委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）與其妻子，震驚全球。隨著行動細節逐步曝光，美方證實，EA-18G「咆哮者」（ Growler ）電戰機在行動中負責壓制與摧毀敵方防空系統（SEAD/DEAD），為後續作戰部隊開闢安全空域。。由波音公司研發、生產的EA-18G被譽為「地球上最強電戰機」，擁有新一代電子對抗設備，能遂行機載電子攻擊（ AEA ）任務，具備干擾或癱瘓敵方通訊、雷達、資料傳輸鏈與指揮系統的性能用來取代服役超過40年的EA-6B「徘徊者」（ Prowler ）電子攻擊機。EA-18G是由 F/A-18F Block II超級大黃蜂（Super Hornet）戰機機體所改裝而來，僅移除機上的機砲，機上仍還保留11個武器掛載點，等於保留了超級大黃蜂戰機全部武器系統和優異的機動性能，能夠執行空對空作戰任務。目前EA-18G的使用國，除了美國海軍外，還包括澳洲。2012年12月，美軍曾在日本三澤空軍基地部署EA-18G ，日本防衛省也曾傳出考慮引進EA-18G，一旦日後形成戰力，將共同成為協助美國圍堵中國軍事擴張的助手。澳洲皇家空軍2013年向波音公司採購的12架EA-18G「咆哮者」電戰機，每架約1.5億美元，於2017年7月全數交機完畢，成為美國圍堵中國大陸軍事擴張得力助手。這批電戰機部署於澳洲皇家空軍第6中隊，該中隊原先使用F-111攻擊機。2010年澳洲決定全面將F-111機隊除役，原本打算用F-35戰機替換，不過由於F-35研發時程拖延，又改為採購F/A-18E/F「超級大黃蜂」(Super Hornet)戰機，最後又改為採購12架EA-18G，2015年開始交機。越戰期間，為了避免執行空襲任務的美軍戰機遭到北越防空飛彈擊落，美國海軍將A-6攻擊機改裝，加裝電戰莢艙，並能夠發射攻擊雷達的反輻射飛彈，同時還保有對地攻擊能力，但是美軍只改裝6架A-6至EA-6A規格，同時新生產15架EA-6A，在1970年代改生產新型的EA-6B電戰機。EA-6B大幅改進原先的設計，透過加長機身增加放置電子設備的空間，機上的成員由2名增加為4名，最多能夠發射4枚AGM-88高速反輻射飛彈攻擊敵軍防空系統的雷達。美國與中國已知電子戰干擾，第一次是1994年的中美黃海對峙，中共一艘漢級攻擊核潛艇完成遠海訓練後，被正在天津外海的美國「小鷹號」航艦偵測到，遭到美航母戰鬥群進行多次海空雙向模擬反潛攻擊，並一路追蹤至進入中國領海。在中共核潛艇尋求基地支援後，美方派出EA-6B徘徊者（Prowler）電子戰機對沿海雷達進行試探性干擾，瞬間中方雷達上出現多達200多架戰機訊號，令共軍一度極為緊張。1996年台海危機期間，解放軍多個東部軍區展開大規模部隊調動，為了嚇阻共軍犯台，美國柯林頓總統下令派出2個航艦戰鬥群前往台海，美軍甚至派出4架EA-6B對中國大陸東南沿海實施電子偵察，當解放軍電戰部隊打算反制時，遭到EA-6B電子干擾，中國大陸東南沿海通訊甚至一度中斷。EA-6B也曾透過電子干擾，妨礙解放軍轟-6實施反艦飛彈射擊，導致飛彈都發射不出去。美國海軍在2009年開始換裝EA-18G「咆哮者」電戰機，已全數取代EA-6B，海軍陸戰隊則是2019年完成換裝。