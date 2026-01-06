我是廣告 請繼續往下閱讀

▲孝淵（如圖）在節目中與温昇豪同隊，兩人雖國籍不同，但相處起來十分融洽。（圖／中天綜合台提供）

中天綜合台正熱播台韓合作實境節目《廚師的迫降：客家廚房2》，首次加入節目的少女時代成員孝淵參與拍攝，心情既興奮又期待。擔任二廚的她，與温昇豪同隊，兩人雖國籍不同，但相處起來十分融洽；除此之外，孝淵也提到節目中使用客家獨特食材鹹菜、湯圓、麵粄製作的「鹹菜燉豬骨」令她十分著迷。孝淵表示，自己在看完第一季後，便對節目產生濃厚興趣，能夠親自參與第二季拍攝，心情既興奮又期待，她提到這次最大的挑戰，在於如何運用客家食材，設計出能同時打動客家人與韓國人味蕾的料理，為此在拍攝前大家不斷思考、反覆嘗試與調整研究菜色組合，「這段為了料理準備、全心投入的過程，直到現在都讓我印象非常深刻」。孝淵穿上粉色圍裙化身「最美二廚」，與温昇豪同隊的她，雖然國籍不同，但兩人相處起來十分融洽，孝淵分享：「昇豪哥曾參與過第一季，經驗非常豐富，不僅毫無保留地傳授訣竅，甚至讓人幾乎感受不到語言隔閡。」另外，孝淵也補充同為二廚的江宏傑，因為年齡相近，彼此偶爾會互相幫忙，也自然培養出朋友般的默契，成為這次拍攝中相當重要回憶之一。孝淵也提到「鹹菜燉豬骨」令她十分著迷，至今仍回味無窮，她笑說：「在韓國會用「밥도둑」（偷飯賊）來形容特別下飯的料理，而這道菜正是那種味道層次濃厚、讓人忍不住一口接一口配飯的滋味。」