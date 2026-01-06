我是廣告 請繼續往下閱讀

馬來西亞總理安華把「政治換血」端上檯面，政府準備把總理任期上限寫進制度、同時動刀檢控體系與資訊公開規則，盼用一套體制改革回應近來反貪呼聲再起的壓力，也替自己的「改革政府」招牌止血。根據《路透社》報導，安華（Anwar Ibrahim）在向公務員演說時表示，政府將把總理最多兩任、合計10年送進國會，強調領導人若有足夠時間兌現承諾，交棒給下一代會更好；這項限任主張也是他所屬執政聯盟在2022年大選期間的重要承諾之一。不過，限縮總理任期牽涉修憲門檻，必須取得國會三分之二以上支持。馬國首相署負責法律及體制改革部長阿莎麗娜（Azalina Othman Said）今天也透露，將和各政黨領袖逐一溝通，以確保修憲案能拿到「超過三分之二」票數；她並澄清，這項限任設計鎖定的是「總理」職位，並不包含各州首席部長或州務大臣。改革的另一條主軸，則是把長年備受質疑的「總檢察長雙重身分」拆開。安華說，政府將提出法案，把總檢察長作為政府首席法律顧問的角色，與公共檢察官負責起訴決策的職責分離，以降低外界對政治干預司法程序的疑慮。這項議題因一馬發展公司（1MDB）等高敏感案件屢被點名，近期前首相納吉涉1MDB案件再遭重判後，民間反貪團體也再度把「檢控獨立」與「政治獻金立法」列為優先改革清單之一。在治理透明度方面，安華點名將推動監察專員（Ombudsman）立法，讓民眾有正式管道申訴公部門失當，並提出《資訊自由法》（FOI）防堵政府計畫遭濫權。安華早在2023年就曾表示，內閣「國家治理特別委員會」原則同意推動資訊自由立法；他在2025年也曾提到希望把FOI法案送入國會。另一方面，馬來西亞過去在聯邦層級尚未建立完整的資訊自由制度，目前較具體的先例多出現在州層級，例如檳城已建立資訊自由相關機制，雪蘭莪也曾率先推動類似法規，外界因此關注聯邦版本未來能否真正打開資訊透明度、以及與既有保密規範的磨合。安華2022年底在「反貪、清廉治理」訴求下上台，如今端出限任、檢控分離、監察與資訊公開等「套餐式改革」，被視為想把制度性工程轉化成可被檢驗的政治成果。但反貪團體與輿論也緊盯，馬來西亞在透明國際貪腐印象指數（CPI）近年表現起伏有限、2024年分數與排名與前一年持平，改革是否能真正撼動結構性問題仍待觀察；接下來國會能否跨黨派湊足修憲票數、以及法案細節是否落到「可執行、可監督」，將直接決定安華這波改革能不能從口號走到制度。