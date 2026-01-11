我是廣告 請繼續往下閱讀

▲韓國女神孫仙孫藝真孫仙就連跨年也不忘曬健身照，年過40依然仙氣滿滿，臉蛋凍齡、身材更是打趴一票20歲女星，根本逆天存在！(圖／翻攝自孫藝真IG@yejinhand)

▲2025年孫藝真與玄彬在同一屆青龍電影獎中，分別奪下影帝與影后，成為影壇難得一見的雙冠夫妻檔。(圖／翻攝自玄彬IG(@hyunbin_actor)

韓國女神孫仙孫藝真（ Son Ye-jin）今（11）日迎來44歲生日，狀態依舊美到不行！其實孫藝真早就多次公開過自己維持年輕的秘訣就是皮拉提斯＋健身，也因此讓皮拉提斯紅遍全台！就連跨年也不忘健身的她，更擁有皮拉提斯專業證照，果然是名副其實的皮拉提斯傳教士！孫仙這封號，絕對是實至名歸。從《愛的迫降》甜認玄彬到攜手結婚、生下寶貝兒子，正式升格成為人母的她年過40依然仙氣滿滿，臉蛋凍齡、身材更是打趴一票20歲女星，簡直太逆天存在！自從2019年攜手出演現象級韓劇《愛的迫降》後，孫藝真與玄彬這對銀幕情侶就從戲裡甜到戲外，戀情曝光後立刻掀起全球粉絲祝福狂潮。2022年他們正式公開喜訊，3月於首爾舉辦低調又夢幻的婚禮，成為韓國演藝圈公認的神仙眷侶。婚後生活同樣幸福滿分，小倆口在一年內迎來可愛兒子，升格為父母的兩人常被粉絲讚是「最會經營幸福日常的夫妻」。孫藝真更公開甜喊老公本名，閃光程度直接逼哭單身狗！2025年他們再度合體寫下浪漫新篇章——在同一屆青龍電影獎中，分別奪下影帝與影后，成為影壇難得一見的雙冠夫妻檔。兩人站在台上的畫面不只充滿光芒，更讓無數粉絲直呼：「這才是真正的人生勝利組！」一直以來，孫藝真都是許多女生心中的體態標竿，而令人驚豔的不只是她的外貌，還有那份多年如一日的自律。其實，她早在十多年前就開始接觸皮拉提斯，甚至還考取了講師資格，對運動的投入程度可見一斑。熱愛運動的她除了皮拉提斯外，還包含瑜珈、GYROTONIC、TRX等訓練，幾乎每天都會安排時間鍛鍊自己。不論工作多忙都從未中斷過，因為她深信照顧好身體，是給自己最基本的尊重。如今邁入40+，她依然保持緊緻線條與柔軟度，這份狀態不是幸運，而是長年努力的結果。孫藝真用親身經歷告訴我們：真正的性感，從來不是靠年齡或外表，而是來自一個人對自己的承諾與堅。畢竟，身體是絕對不會背叛你的。1月11日的壽星不只有孫藝真！還有香港演員陳嘉儀、香港歌手蔡齡齡、台灣歌手黃舒駿、台灣男藝人林俊逸、韓國男子偶像團體WINNER成員李昇勳、韓國女子偶像團體IZONE成員李彩演、美國演員阿曼皮特，粉絲一同祝福他們生日快樂吧！