越南在美國加徵關稅、外界擔憂出口受挫之際，2025年卻靠製造業、服務業與出口續強，交出全年GDP成長8.02%的亮眼成績；另一邊，菲律賓則被防洪工程貪腐風暴拖累信心與投資氣氛，政府不只下修今年經濟目標，還在2026年預算案上對公共工程部門大砍一刀、同步縮減「未列入計畫撥款」，試圖用更硬的財政紀律止血。越南統計單位5日公布初步數據指出，越南2025年GDP年增8.02%，高於2024年的7.09%；其中第4季年增8.46%，創下2011年以來最快的第4季增速。成長動能主要來自服務業與工業建築等部門擴張，製造加工延續雙位數成長，顯示越南作為全球製造基地的角色仍在加速運轉。越南2025年出口額約4750億美元（約新台幣15.449兆元）、年增17%，進口約4550億美元（約新台幣14.83兆元）、年增19%，仍維持順差；其中對美出口攀升到約1530億美元（約新台幣4.99兆元），讓越南對美貿易順差衝上近1340億美元（約新台幣4.37兆元）的歷史高點。路透指出，即使美國對越南產品課徵20%進口關稅，越南仍靠出口動能撐住整體成長，但也因此引發華府對「轉運」疑慮升溫，尤其越南自中國進口同樣創新高，約1860億美元（約新台幣6.06兆元）。不過，越南「高速成長」也開始暴露金融面壓力。越南央行日前警告，2025年放款成長約17.9%，明顯快過存款約14%的增速，部分銀行面臨流動性吃緊，監管單位已透過包含美元交換在內的工具，協助增加市場資金供給。越南央行也坦言，面對外部變數（包含美國關稅政策與全球金融情勢），未來要在衝刺成長與維持匯率、通膨穩定之間取得平衡，難度只會更高。相較越南「關稅下仍衝刺」，菲律賓近來的焦點則落在「反貪腐與預算控管」。菲國政府估計2025年經濟成長約4.8%至5.0%，低於原先目標區間；因防洪工程等公共建設被揭露疑似以偷工減料、浮報費用換取回扣，國會調查與輿論壓力延燒，官方也預期衝擊可能拖到今年上半年，菲國把2026年GDP成長目標由原本6%至7%下修到5%至6%。菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos）於5日簽署總額6.79兆披索（約新台幣3,87兆元）的2026年度預算案，整體規模雖年增約7.4%，但深陷爭議的公共工程與公路部預算，從原提案的8810億披索（約新台幣5022億元）大砍至5300億披索（約新台幣3021億元）；同時他也否決約925億披索（約新台幣527億元）的「未列入計畫撥款」項目，強調要避免被濫用成為可任意支出的「後門」，以重建納稅人信任。越南與菲律賓同樣面臨外部環境不確定與內部治理考驗，但一個靠出口與製造業把成長拉到高檔、同時得處理金融與貿易摩擦後座力；另一個則在貪腐疑雲下先拚「把錢管住」，再談把景氣拉回原本的成長軌道。接下來美國關稅措施如何落地、以及菲國對公共工程體系的整頓能否真正見效，將是市場觀察兩國能否延續復甦動能的關鍵。