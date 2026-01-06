我是廣告 請繼續往下閱讀

▲陳孝萱（左）、方志友劇中飾演母女。（圖／記者朱永強攝）

▲方志友女兒送生日卡片，兒子無動於衷讓她好無奈。（圖／記者朱永強攝）

陳孝萱、方志友在《舊金山美容院》中飾演母女，兩人今（6日）受邀出席髮廊記者會，大方分享戲外的育兒經。陳孝萱之前曾被拍到和咖啡店老闆接吻，今再被問到戀情改口稱單身，20歲兒子出國前還想幫她找伴，兩人相處像朋友，她也曾當兒子的戀愛軍師。陳孝萱保養得宜，氣質依舊，她自豪與20歲的兒子相處如同朋友。她透露，兒子情竇初開時會主動把她當成軍師，曾自爆喜歡上一位俄羅斯女孩，還虛心向媽媽請教如何打破沉默、找話題聊天。然而，當話題轉向陳孝萱本人的感情現狀時，她瞬間切換成低調模式。對於過去曾被拍到的戀情傳聞，她以一連串「沒有啦」帶過，害羞笑稱：「大家都幾歲了，沒人想知道我的事啦！」她透露兒子留英前曾貼心「推銷」媽媽找個伴，但她非常享受現在充實的單身生活，直言：「我把自己過得很好、很忙。」剛度過生日的方志友，提到女兒的卡片仍難掩激動。女兒在卡片上感性寫道：「謝謝媽媽把我變到這個世界上冒險，希望妳做個快樂的媽媽。」讓方志友直呼窩心。反觀年幼的兒子近期正值調皮期，常故意唱反調讓她頭痛不已，心情猶如在洗三溫暖。對此，前輩陳孝萱以「過來人」身分溫柔緩頰：「其實調皮也是孩子一種撒嬌的方式。」提到婚姻生活，方志友笑說老公楊銘威一向走務實路線，今年生日雖無驚喜禮物，但大方包辦機票與飯店，準備帶著一家老小飛往北京度假六天。方志友充滿期待地表示：「很希望能在北京看到雪，浪漫只能自己找！」