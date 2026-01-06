陳孝萱、方志友在《舊金山美容院》中飾演母女，兩人今（6日）受邀出席髮廊記者會，大方分享戲外的育兒經。陳孝萱之前曾被拍到和咖啡店老闆接吻，今再被問到戀情改口稱單身，20歲兒子出國前還想幫她找伴，兩人相處像朋友，她也曾當兒子的戀愛軍師。
然而，當話題轉向陳孝萱本人的感情現狀時，她瞬間切換成低調模式。對於過去曾被拍到的戀情傳聞，她以一連串「沒有啦」帶過，害羞笑稱：「大家都幾歲了，沒人想知道我的事啦！」她透露兒子留英前曾貼心「推銷」媽媽找個伴，但她非常享受現在充實的單身生活，直言：「我把自己過得很好、很忙。」
陳孝萱開明育兒：兒子追求俄羅斯正妹 竟向媽討教聊天術陳孝萱保養得宜，氣質依舊，她自豪與20歲的兒子相處如同朋友。她透露，兒子情竇初開時會主動把她當成軍師，曾自爆喜歡上一位俄羅斯女孩，還虛心向媽媽請教如何打破沉默、找話題聊天。
