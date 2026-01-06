我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Gogoro 表現強勢，2025 年銷售最大亮點，就是 EZZY 奪下電車年度銷售冠軍。（圖/Gogoro 官網）

▲Gogoro EZZY 確定拿下 2025 年最強電動機車的頭銜。（圖/Gogoro官網）

▲Gogoro EZZY 車系推出綠牌、白牌兩款，其中綠牌 EZZY 僅花不到半年時間攻下 2025 最強電動機車寶座。（圖為 EZZY 500 白牌/Gogoro 官網）

▲Gogoro 新春購車紅包超殺！即日起至 1 月 25 日購買 EZZY「莫蘭迪新色（淡綠、淺棕）」，最高直接折抵 4,000 元，超級划算。（圖/Gogoro提供）

電動機車市場最強車款由 Gogoro 奪下了！根據最新 2025 年電動機車銷售報告，Gogoro 依舊展現強勢銷售力穩坐冠軍，旗下的 EZZY 也確定是 2025 最強電動機車，成為新一代的明星車型。根據 2025 年電動機車銷售報告，市場也進入最終結算，Gogoro 依舊是台灣電動機車市場的龍頭，其中最大亮點莫過於 EZZY，上市半年來就累積銷售超過 7,000 台，連續 7 個月登頂電動機車銷售冠軍車款；而在白牌部分，Gogoro VIVA MIX 連續五年站穩白牌電動機車銷量冠軍。而 Gogoro 主宰電動機車市場就像 iPhone 在手機市場的地位一樣，在 2025 年度熱銷電動機車款式前 10 名中，一共有 8 台車殺進排行榜，分別為 Gogoro EZZY、Gogoro VIVA MIX、Gogoro VIVA XL、Gogoro Delight、Gogoro EZZY 500、Gogoro VIVA、Gogoro SuperSport、Gogoro Pulse。目前 2025 年 12 月銷售統計數字正式出爐，Gogoro EZZY年度累積銷售突破 7,000 台，遠超過第二名 6,090 台的 Kymco i-One Fly 一千多台，「EZZY」 成為 2025 年最強電動機車款式， Gogoro 再度成功打造另一台全新的明星車型。厲害的是這台 EZZY 其實是 Gogoro 在 6 月先推出的綠牌級距車款，9 月才又加入白牌級距的 EZZY 500（雙電池），都是推出之後連續幾個月登頂綠白牌的銷售冠軍車款，且整個車系只花不到半年銷售時間，就拿下最強電動機車的位置，實屬不簡單。最大特色就是親民的價位，讓車子回歸到日常通勤最簡單的模樣，不僅腳踏空間大、置物箱大容量、座墊舒適寬敞、保養成本大幅度降低等，價格補助之後最低不用 4 萬就能騎回家，這個價格連在油車市場都是非常具有競爭力，成為 EZZY 能脫穎而出的關鍵。新的一年到來，Gogoro 也趁勝追擊推出 2026 新春優惠，現在只要在 1 月 25 日以前入手 Gogoro EZZY 的話，就可以車價直接折 2,000 元，如果購買的車款是「莫蘭迪新色（淡綠、淺棕）」的話，Gogoro 更是新春大紅包直接放送，還能夠再折抵 2,000 元，等於直接下殺 4,000 元超賺；另外入手 SuperSport＆Premium 車系，贈送最高破萬智慧擴充功能；Delight 車系則贈送智慧擴充功能、2,000 點 Gogoro Smart Point。《NOWNEWS》記者也實際到官網查詢最新補助金額，以台南市舊車換購同一人方案來買 EZZY 的話，最高可以補助到 24,400 元，等於一台 EZZY（原價 5 萬 9,980 元）折抵完之後最低不用 4 萬元就可以騎回家，讓人感到非常心動！只能說，如果你早就想買 Gogoro 的話，現在絕對是你入手的最佳時機啦！