現於家鄉多明尼加聯賽拚戰的30歲外野手李貝拉托（Luis Liberato，暫譯），今（6）日受訪時自爆要到台灣打球，引發外界關注，據傳他將前往富邦悍將，成為隊史第4位洋砲，攤開李貝拉托生涯成績，並非重砲型選手，但高擊球率特色讓他在亞洲賽場打出好成績，去年在韓職僅出賽62場，就有3成13打擊率、10轟、39分打點成績，而他過往作為小聯盟球員時，美國媒體《Baseball America》給他的專屬球探報告也出爐，被看好上限是大聯盟替補、4號外野手。
李貝拉托曾站上大聯盟 去年KBO半季扛出10轟
出生於多明尼加的李貝拉托，自2013年、17歲時就在水手展開職業生涯，歷經6年才站上3A，並於2022年於教士時期站上大聯盟，獲得5場比賽、共7打數中並無安打、被三振3次。
李貝拉托後續離開美職系統，在家鄉多明尼加聯賽、墨西哥聯盟與加勒比大賽都可以看到他豐富的出賽經歷，去年正式來到韓職加盟韓華鷹隊，半季出賽62場，就繳出3成13打擊率、77安、10轟與39分打點優質成績單。
攤開李貝拉托生涯成績，2022年曾於3A打出單季20轟、59分打點，其餘多為10發左右全壘打，在南美聯賽期間，也大約維持10場1轟效率，儘管生涯並非是重砲型選手，但仍能穩定貢獻長打，主因在於他講求確實擊球率。
李貝拉托昔日球探報告出爐 打擊上限不高、守備穩定
《Baseball America》曾在2021年給出的球探報告中顯示，李貝拉托是一位技術全面、運動能力出色的外野手，但打擊上限不高，儘管在3A展現出一定長打能力，仍被評估難以在大聯盟有平均以上發揮，且有過高三振率問題，未來若能提高擊球穩定性，有機會在大聯盟勝任替補或第4號外野手的角色。
《Baseball America》也就李貝拉托打擊姿勢做出分析，認為他擊球準備時，前導手的右手放置位置明顯偏低、且揮棒軌跡較小，都展示出他追求把球看清、講求扎實擊球的動機，雖然理解這是身形較為單薄（185公分、79公斤）下做出的調整，但野心不足也限制他的潛力發展。
防守方面，則是李貝拉托的強項，他擁有多年中外野防守經驗，雖然腳程僅超過平均一些，但臂力強勁、活動能力佳，有機會靠守備站上大聯盟，但能否長留，仍舊得看他的打擊發揮。
李貝拉托打擊特性適合亞洲 富邦悍將期待補上外野火力空缺
儘管李貝拉托打擊無法在3A以上層級發揮，但來到亞洲賽場，李貝拉托面對球威稍弱的亞洲投手，優異的打擊技巧反而成為吃飯利器，也讓他得以穩定量產長打，去年在韓職出賽62場就有10轟、18支二壘安打、2支三壘安打，長打率高達5成24，都證明其打法在亞洲賽場管用。
富邦悍將今年外野火力在全聯盟墊底，打擊率2成38為6隊最低，長打率3成36則排倒數第2，球隊陣中除打出生涯年的申皓瑋、陳真OPS+102仍過得去，其餘打者都未達聯盟平均，包含2位獲得超過200打席的孔念恩、周佳樂，都非長打型選手，因而相比張育成坐鎮的內野防線，富邦悍將對外野火力有迫切需求。
⚾李貝拉托（Luis Liberato）小檔案：
出生日期：1995年12月18日（30歲）
身高體重：185公分、79公斤
出生地點：多明尼加
投打習慣：左投左打
守備位置：外野手
最高層級：大聯盟（聖地牙哥教士）
效力球隊：美職小聯盟（2013-2022）、MLB聖地牙哥教士（2022）、墨西哥聯盟（2025）、KBO韓華鷹（2025）、中職富邦悍將（2026-）
李貝拉托（Luis Liberato）多明尼加聯賽出賽打擊：
李貝拉托（Luis Liberato）韓職出賽打擊：
資料來源：Baseball America、Baseball Savant、野球革命、中職官網
