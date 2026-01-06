我是廣告 請繼續往下閱讀

▲前韓國職棒韓華鷹隊洋砲李貝拉托將來台發展，據了解，富邦悍將與李貝拉托達成加盟共識，有望成為隊史第4位洋砲。（圖／美聯社／達志影像）

▲前大聯盟內野手紐那斯曾來台加盟富邦悍將，是悍將隊史首位洋砲，雖然繳出3成20的好成績，但僅出賽7場就離台。（圖／富邦悍將提供）

▲前富邦悍將洋砲卡洛斯來台首安就是全壘打，不過也是他在中職的唯一1轟，最後僅留下出賽9場，敲出5安、1轟，打擊率僅1成43的成績。（圖／富邦悍將提供）

相隔4個賽季，富邦悍將今年將迎接隊史第4位洋砲，據了解，悍將與多明尼加籍外野手李貝拉托（Luis Liberato）達成加盟共識。攤開悍將過往的3位洋打者，整體效果不理想，2021年的紐那斯（Eduardo Nunez）打擊表現火燙，卻僅出賽7場就離台，2022年霸帝士（Xavier Batista）與卡洛斯（Carlos Franco）加起來的平均打擊率僅1成51，完全是失敗的補強，李貝拉托的加盟，是否能補足悍將火力值得期待。悍將自2016年接手義大犀牛，隊史僅找過3位洋砲，整體效果不佳。2021年季中，悍將找來曾在大聯盟征戰11年、出賽858場的內野手紐那斯助陣，紐那斯來台後表現令人驚艷，但僅出賽7場，就因家人生病而返鄉離台，最後留下8安、1轟，打擊率3成20的成績。2022年球季，悍將為補強打線火力，簽下前日本職棒（NPB）廣島鯉魚隊洋砲霸帝士，過去在日職通算62轟，霸帝士被視為有實績的重砲。不過霸帝士來台後，明顯水土不服，打擊能力大縮水，一軍出賽18場，僅敲出8安、1轟，吞下21次三振，打擊率僅1成57，最後悍將認賠殺出，選擇與其解約。在霸帝士離隊後，悍將在同年下半季找來新洋砲卡洛斯，來台前並無大聯盟經驗，曾在獨立聯盟繳出單季30轟的成績。卡洛斯來台後，首安就是支全壘打，但也是他來台的唯一1轟，最後出賽9場，敲出5安、1轟，打擊率僅1成43，自此之後，悍將再無找過洋打者。悍將隊史上3位洋砲，加起來的平均打擊率僅1成89，效益不僅不大，更像是失敗的投資。相隔4個賽季，悍將今年將迎接隊史第4位洋砲李貝拉托，也是隊史第1位純外野手洋打者。李貝拉托去年在韓職出賽62場，打擊率3成13、77安、10轟、39分打點的成績，若能複製韓職的成績來台灣，相信對悍將的戰力會有極大的幫助。不過悍將休賽季積極佈局洋將戰力，先是與魔力藍（Shawn Morimando）、鈴木駿輔續約，又隨即簽下威戈神（Aaron Wilkerson）、愛力戈（Erick Leal），李貝拉托首先要想辦法卡住一軍的出賽機會，才能大展拳腳。