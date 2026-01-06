我是廣告 請繼續往下閱讀

根據多明尼加當地媒體報導，前韓國職棒（KBO）韓華鷹隊洋砲李貝拉托（Luis Liberato）親口提到將要來台灣發展，據了解富邦悍將已鎖定李貝拉托，將補強外野戰力。悍將球團今（6）日表示，「球團仍持續關注外籍戰力補強，投手、野手不設限，若有適合的人選不排除持續補強。」現年30歲李貝拉托來自多明尼加，2012年與西雅圖水手隊簽約，在水手體系最高爬到3A，2022年李貝拉托與聖地牙哥教士隊簽下一張小聯盟合約，並於該年9月升上大聯盟，共出賽7場，5個打席未敲出任何安打，隨後遭教士隊DFA（指定讓渡）。2024年李貝拉托轉往亞特蘭大勇士隊體系，不過仍無升上大聯盟的機會，去年賽季前半段，李貝拉托轉戰墨西哥聯盟，效力紅魔鬼隊，出賽29場，打擊率3成73並外帶8轟、29分打點。李貝拉托季中獲得韓華鷹隊邀約，首度前往亞洲發展，出賽62場，繳出打擊率3成13、77安、10轟、39分打點的成績。李貝拉托去年季末加入多明尼加聯盟，效力東方公牛隊（Toros del Este），今日李貝拉托受訪時提前「暴雷」要來台灣發展，準備離開冬季聯盟，「簽下新合約很開心，但比較難過的是必須離別。」雖然李貝拉托未說明新東家是誰，但據了解，富邦悍將已鎖定李貝拉托，將補強外野戰力。對此，悍將球團表示，「球團仍持續關注外籍戰力補強，投手、野手不設限，若有適合的人選不排除持續補強。」休賽季悍將在洋將補強方面相當迅速，先是與魔力藍（Shawn Morimando）、鈴木駿輔續約，又隨即簽下威戈神（Aaron Wilkerson）、愛力戈（Erick Leal）。