▲永田颯太郎曾有意參與中職選秀，促成「永田條款」誕生，但永田本人卻在日職育成選秀會被挑走，無緣成為「永田條款」首位實質受益者。（圖／取自富邦公牛粉絲團）

前日本職業棒球（NPB）東北樂天金鷲隊內野永田颯太郎，去年底遭到戰力外，昨（5）日永田在社群表態，現階段會將今年中職選秀視為目標。永田過去讀國立臺灣體育運動大學，加上中職修改選秀規章，將外籍留學生納入選秀資格，此條款也被稱為「永田條款」。如今該條款的「主角」將親自行使權利，25歲的永田能否成為中職「大齡菜鳥」值得關注。中職在2021年底修改選秀規章，替在台的外籍「棒球留學生」鋪路，只不過永田當時在台灣業餘的表現突出，意外在日職育成選秀會被樂天隊指名，不僅圓了職業球員的夢，還是穿上母國職棒球隊的球衣。不過永田在日職3年的表現不是特別出色，菜鳥球季在二軍出賽58場、打擊率2成24。2024年球季，永田在二軍獲得破百場的出賽數，不過打擊率不增反減，下滑到僅1成73。去年球季永田出賽71場，153個打數敲出38安，打擊率2成48、上壘率3成20，是他進入職棒後打擊數據最好的一年，各項數據都接近二軍聯盟平均。季末雖然被球隊指派到鳳凰聯盟出賽，仍難逃戰力外的通知，結束短短3年的日職生涯。永田目前25歲，若投入中職選秀，高機率成為「大齡考生」，加上過往中職球團傾向優先指名高中生與大學低年級生，屬於對「大社球員（大學畢業、社會人）」不友善的聯盟，單以永田的年紀來看，選秀順位可能不會太前面。對中職球團來說，永田在大學期間的價值在於擁有不錯的打擊能力，加上是內野中線好手，擁有極佳的傳球臂力，曾被認為有中職前3輪的實力。不過進入日職體系，永田漸漸離開內野中線，成為角落內野手，更有客串外野手的紀錄。去年球季永田在二軍大多以一壘手身份出賽，出賽54場，出現3次失誤，守備率9成90，以二壘手、三壘手、外野手的出賽分別是2場、13場、2場，皆無守備失誤。至於永田過去在臺體大最習慣的游擊，去年則是0出賽，樂天隊二軍上個賽季游擊防線主要由20歲的台灣選手陽柏翔、20歲的沃特斯璃海朱米爾（ワォーターズ璃海ジュミル）以及23歲的入江大樹扛下，少了游擊手的光環加持，永田的吸引力勢必會減少。對永田來說，想在中職延續職業球員生涯，唯一的辦法就是在選秀會被指名，雖然受惠於「永田條款」以本土球員資格報名選秀，但規章明訂外籍球員無法簽下自主培訓合約，也因此永田能否再次「圓夢」，還得看自己有多少魅力。