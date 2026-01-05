我是廣告 請繼續往下閱讀

備戰中華職棒37年新賽季，中職6隊春訓進度也持續上軌，去年墊底的富邦悍將在3日率先展開重訓營，今日中信兄弟、味全龍也步入重訓營階段，樂天桃猿、統一7-ELEVEn獅、台鋼雄鷹將於本週開始進入訓練。獅隊、桃猿預計2月移師東部的花蓮、台東進行春訓，雄鷹則移師球團自建的運動訓練基地「皇鷹學院」備戰新賽季。衛冕軍樂天桃猿去年季末選擇不與日籍總教練古久保健二續約，改由「龍貓」曾豪駒回任掌一軍兵符，教練團也進行更動，一軍首席由打擊教練林政億、守備教練陳彥夆共同擔任。二軍總教練由鄭兆行接任，投手教練為黃偉晟、王溢正，打擊教練蔡成賢、林知譽。桃猿目前規劃1月7日展開重訓營，31日於桃園進行開訓儀式，並於2月3日移師台東球場進行完整春訓。中信兄弟今日於屏東訓練基地展開重訓營，預計2月2日進行開訓儀式。兄弟日前公布新任一軍打擊教練人選，由前日職選手後藤駿太、西田明央共同擔任。客座教練方面，兄弟邀請韓國傳奇球星李大浩擔任春訓期間的打擊教練，期望協助團隊長打型打者強化穩定性與長打效率，並學習在高壓情境下的打擊思維與心態調整，進一步提升比賽解讀與臨場應對能力。統一7-ELEVEn獅目前規劃1月7日展開訓練，因林岱安FA案轉隊的江少慶也將向獅隊報到，獅隊預計2月初移師花蓮春訓。休賽季獅隊率先底定教練團陣容，「大餅」林岳平續任，首席教練由郭俊佑接任，高志綱轉任一、二軍總監兼統籌教練。台鋼雄鷹1月10日展開春訓，開訓前1天將舉辦隊史首位FA球員「老虎」黃子鵬的加盟儀式。雄鷹今年春訓將移師位於高雄路竹、球團自建的運動訓練基地「皇鷹學院」。味全龍今日展開重訓營，預計1月18日於斗六球場舉行開訓儀式，「龍之子」徐若熙離隊後，龍隊正式進入「後若熙時代」。去年墊底的富邦悍將，1月3日於稻江基地展開重訓營，由體能教練根本淳平主導，並與杜正文、陳柏穎、劉保賢等體能教練共同負責，針對球員設計多元課表，強化身體基礎。團隊於1月20日集合後，將展開第一階段春訓，並於2月4日進行開訓儀式。悍將預計1月14日舉辦FA球員林岱安的加盟儀式。此外，休賽季悍將大刀闊斧，一軍總教練由日籍後藤光尊接任，並邀請森野将彦、酒井忠晴、的山哲也加入悍將教練團，職務將在日後一併公布。