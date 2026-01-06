我是廣告 請繼續往下閱讀

在剛落幕的 2025 台北國際建築建材暨產品展中，可以清楚感受到展覽語言正在轉變。相較過往以大型工程與系統性建材為主體的呈現方式，今年更多展位把焦點拉回「人如何實際動手」，讓原本屬於專業施工現場的動作，被重新理解為一種貼近日常的生活能力。確實，近年全球手工具與 DIY 市場持續成長，背後並不只是短期消費行為的改變，而是居住型態、生活成本與消費者意識轉變所累積的結果。工具不再只是職人專屬，而是逐步進入生活場景，成為改善生活品質的重要媒介。在這樣的趨勢下，工具品牌所面對的已不只是專業端需求，而是如何讓更多末端使用者「用得懂、用得對」。百利世（Panrico）在本屆展覽中的呈現，正是以此為出發點。百利世選擇透過完整使用情境，讓觀者理解工具在生活中如何被實際使用、如何解決具體問題。百利世總經理陳勝誥指出，每年的參展，對百利世而言並非例行曝光，而是一個讓末端消費者實際感受產品力與專業度的重要場域，「很多工具的差異，只有在實際操作時才會被理解。」他認為，展覽的價值，在於讓使用者建立正確判斷，而不是單純看見更多產品。百利世的英文品牌名 Panrico，來自西班牙文的 Pan 與 rico，象徵生活中最基本的存在與豐富、富足。對陳勝誥而言，這個名稱正好描繪了工具在生活中的位置——不必張揚，卻深刻影響事情是否能被順利完成。百利世並非從居家市場起家，而是長期站在施工第一線，理解專業師傅在實務中真正遇到的問題。效率、安全與成果品質，一直是品牌最早關注的核心。隨著市場需求擴大，這套「解決問題」的邏輯，也被延伸到更廣泛的使用者身上，而非單純追求產品線規模。在當前的工具市場中，專業工具與消費工具之間的界線正逐漸模糊。一方面，專業端對工具的要求愈趨精準；另一方面，一般消費者開始嘗試更多修繕行為，卻對工具本身仍相對陌生。陳勝誥認為，兩者真正的差異不在能力，而在作業環境與理解成本。專業施工場域充滿變數，需要高度專用工具；居家使用情境雖然相對單純，卻更需要清楚引導與正確使用方式。因此，百利世在產品與服務設計上，並未在專業與 DIY 之間切割，而是以不同邏輯回應不同層次的需求。的確，百利世的產品並非一次性規劃完成，而是隨著使用者回饋逐步延伸，讓工具選擇能對應實際使用情境。回到台灣市場，DIY 的成長呈現出不同於歐美的節奏。長期以來，工具多半被視為專業師傅的工作器材，但近年隨著生活品質意識逐步提升，自行處理簡易修繕逐漸被接受。然而，多數消費者「不敢亂做」，反而成為主流心態。這也使市場競爭重點，從價格與品項，轉向「誰能幫助消費者把事情做對」。百利世近年透過清楚的使用說明與線上內容，降低工具使用的理解門檻，讓消費者在動手前建立基本判斷。在企業發展上，百利世長期以國際代理與跨境貿易為基礎，與多個海外品牌維持穩定合作關係，並持續拓展海外市場，其中歐洲更是早期即積極布局的重要區域。在台灣，百利世的產品已深入北、中、南與東部的量販通路與地方五金行，線上線下皆能輕易取得，成為專業與日常使用者熟悉的存在。訪談最後，陳勝誥仍然回到「工具大小事，交給百利世」的企業精神。在他看來，這並非宣傳，而是角色定位：當工具不再只屬於工地，而是進入更多人的生活，品牌的責任也隨之改變——不只是販售產品，而是協助使用者在每一次動手時，做出正確選擇。於是，在 DIY 成為生活技能的時代，百利世所回應的，不只是市場需求，而是如何讓工具真正成為改善生活的助力，這也是品牌的最終期待。