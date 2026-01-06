強烈大陸冷氣團影響在全台都非常有感，中央氣象署 預報員賴欣國表示，今晚至明晨（1月6日至1月7日）配合「輻射冷卻」影響，各地空曠地區都有機會下探10度，西半部地區更能出現5度左右的極端低溫，冷氣團預估影響至周四（1月8日），不過一直到下周，全台早晚低溫仍相當顯著。

今晚明晨跌破10度　強烈大陸冷氣團發威

賴欣國指出，今天入夜後氣溫越來越低，一直到明天清晨，中部以北、宜蘭只有9至11度，其它地區14度左右，空曠地區、近山區受輻射冷卻影響，氣溫可能會跌破10度以下，台北測站最低溫有機會達寒流等級，需要持續觀察。

▲強烈大陸冷氣團侵襲台灣，各地今（6）日越晚越冷，中央氣象署針對17縣市發布「低溫特報」。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
整周早晚都超冷　輻射冷卻恐跌破5度

賴欣國提及，明後兩天的白天，受冷氣團影響依舊偏冷，北部、宜蘭15至18度，花東17至21度，中南部20至23度，明晚至周四清晨，同樣會有輻射冷卻效應，包括西半部、宜蘭、花東等的空曠地區，不排除出現上5度以下的極端低溫，特別是竹苗地區要特別注意。

周五、周六（1月9日至1月10日）冷氣團稍微減弱，白天氣溫回升，北部、宜蘭18至20度，花東20至23度，中南部22至25度，不過夜晚清晨的輻射冷卻依舊猖狂，中南部偏山區、內陸的地區，仍有機會出現10度以下低溫，日夜溫差非常大，要特別留意。

▲氣象署指出，強烈冷氣團影響台灣一整周，周二至周六台灣天氣「早晚特別冷、日夜溫差大。」（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
周末前全台乾冷有陽光　周日水氣增多

降雨方面，賴欣國說明，今天水氣已經減少的，只剩基隆北海岸、大台北山區、東半部地區還有一些零星降雨，明天開始全台都是多雲到晴天氣，一直到周六都是陽光露臉，只有基隆北海岸、東半部有零星降雨。

賴欣國提醒，下一波變天預估在周六晚上，屆時東北季風增強，水氣變多，迎風面降雨機率增加，包括東半部、基隆北海岸、大台北山區都會有局部短暫雨的情形，體感稍微濕冷。

▲氣象署提及，周六之前強烈大陸冷氣團比較乾，各地都是乾冷天氣，周日至下周水氣增多，北部、東半部要注意局部降雨。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
資料來源：中央氣象署 

