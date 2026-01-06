強烈大陸冷氣團影響在全台都非常有感，中央氣象署 預報員賴欣國表示，今晚至明晨（1月6日至1月7日）配合「輻射冷卻」影響，各地空曠地區都有機會下探10度，西半部地區更能出現5度左右的極端低溫，冷氣團預估影響至周四（1月8日），不過一直到下周，全台早晚低溫仍相當顯著。
今晚明晨跌破10度 強烈大陸冷氣團發威
賴欣國指出，今天入夜後氣溫越來越低，一直到明天清晨，中部以北、宜蘭只有9至11度，其它地區14度左右，空曠地區、近山區受輻射冷卻影響，氣溫可能會跌破10度以下，台北測站最低溫有機會達寒流等級，需要持續觀察。
整周早晚都超冷 輻射冷卻恐跌破5度
賴欣國提及，明後兩天的白天，受冷氣團影響依舊偏冷，北部、宜蘭15至18度，花東17至21度，中南部20至23度，明晚至周四清晨，同樣會有輻射冷卻效應，包括西半部、宜蘭、花東等的空曠地區，不排除出現上5度以下的極端低溫，特別是竹苗地區要特別注意。
周五、周六（1月9日至1月10日）冷氣團稍微減弱，白天氣溫回升，北部、宜蘭18至20度，花東20至23度，中南部22至25度，不過夜晚清晨的輻射冷卻依舊猖狂，中南部偏山區、內陸的地區，仍有機會出現10度以下低溫，日夜溫差非常大，要特別留意。
周末前全台乾冷有陽光 周日水氣增多
降雨方面，賴欣國說明，今天水氣已經減少的，只剩基隆北海岸、大台北山區、東半部地區還有一些零星降雨，明天開始全台都是多雲到晴天氣，一直到周六都是陽光露臉，只有基隆北海岸、東半部有零星降雨。
賴欣國提醒，下一波變天預估在周六晚上，屆時東北季風增強，水氣變多，迎風面降雨機率增加，包括東半部、基隆北海岸、大台北山區都會有局部短暫雨的情形，體感稍微濕冷。
資料來源：中央氣象署
