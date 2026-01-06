日本超人氣IP「吉伊卡哇」近期開賣「祈福達摩」系列盲盒，7-11今（6）日全台搶先開賣，引發大批粉絲瘋狂衝到各門市詢問，但因為鋪貨數量有限，仍有不少人撲空。對此，PChome 24h 購物宣布將於1月7日凌晨0點準時開賣吉伊卡哇達摩，而且一次就是整組販售（包含隱藏款共6種），價格只要1999元，比到超商門市現場買還要更便宜！
吉伊卡哇祈福達摩全台搶翻了！1/7凌晨線上整組賣
近期7-11與吉伊卡哇推出神級聯名小物「祈福達摩」系列，原本預計從明（7）日開始於全台門市開賣，單盒350元、整組6入為2100元，但今（6）日就出現部分門市提前上架，引發一波搶購潮。
這次「祈福達摩」系列採盲抽設計，每款都代表不同的祝福寓意：紅色吉伊代表「福氣」、藍色小八是「歡喜」、黃色烏薩奇象徵「財運」、紫色小桃祈求「快樂」，而綠色栗子饅頭則是「健康」。此外還有隨機出現的隱藏版「幸運小福星」，是黑色的笑臉吉伊，頭上還有Q萌的「星星角色」，超級吸睛。
因此在社群Threads上，有許多粉絲跑了好幾間門市才買到珍貴的一盒，卻抽中了不想要的款式；甚至還有粉絲跑好幾間門市連一盒都沒買到，感到相當崩潰表示，「我們這邊超商都沒了」、「跑7間都撲空」、「很多門市都留給常客了」。
對此，本次推出祈福達摩系列的研達官網以及PChome 24h 購物，也將在明（7）日凌晨0時開放線上網購，且一次販售就是整組，包含隱藏版的黑色笑臉吉伊款。一組6隻的研達官網售價為2100元，而PChome 24h 購物的賣場價格更驚人，整組只要1999元，現省101元。消息曝光後，也讓大批吉伊卡哇粉絲訂好鬧鐘，準備在深夜準時上線搶購。
吉伊卡哇祈福達摩1/7線上搶購管道
研達官網
PChome 24h 購物
資料來源：研達官網
我是廣告 請繼續往下閱讀
近期7-11與吉伊卡哇推出神級聯名小物「祈福達摩」系列，原本預計從明（7）日開始於全台門市開賣，單盒350元、整組6入為2100元，但今（6）日就出現部分門市提前上架，引發一波搶購潮。
因此在社群Threads上，有許多粉絲跑了好幾間門市才買到珍貴的一盒，卻抽中了不想要的款式；甚至還有粉絲跑好幾間門市連一盒都沒買到，感到相當崩潰表示，「我們這邊超商都沒了」、「跑7間都撲空」、「很多門市都留給常客了」。
吉伊卡哇祈福達摩1/7線上搶購管道
研達官網
PChome 24h 購物
資料來源：研達官網