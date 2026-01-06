我是廣告 請繼續往下閱讀

▲烤鴨由師傅現切，皮脆肉嫩。（圖／記者葉盛耀攝）

▲京醬爆鴨絲搭配燒餅品嚐，酥香中有濃郁風味的鴨絲。（圖／記者葉盛耀攝）

▲紅蟳胡椒蝦湯泡飯是以大量蝦殼燉煮出湯頭，加入炸米增添香氣與口感。（圖／記者葉盛耀攝）

▲紅蟳胡椒蝦湯泡飯裡頭有量不少的紅蟳肉與蝦子，湯頭紅潤誘人。（圖／記者葉盛耀攝）

米其林一星「方蒔」推新菜單 冬藏、團圓、家鄉為核心

▲方蒔推出冬季菜單，圖為F1乾式熟成21天肋眼。（圖／方蒔提供 www.facebook.com/ThefronthouseTW/）

大咖韓星包含BLACKPINK 、TWICE、朴寶劍來到高雄都指定入住的高雄洲際酒店，除了有雅緻又舒服的客房，酒店內餐廳也很受矚目，其中「湛露」中餐廳標榜以大中華料理為主打，特選在地食材注入台灣魂，重新梳理粵、滬、川系菜式，做出新派中菜，這一季就有重新演繹的「湛露片皮鴨」，更有湯頭色澤紅通通、全台獨有風味的「紅蟳胡椒蝦湯泡飯」。高雄洲際酒店表示，「湛露」中餐廳的「湛露片皮鴨」本就是餐廳招牌菜色，此次加以稍微改造重新演繹。主廚張守誠提到，鴨隻選用屏東產的櫻桃鴨，先以獨家醬料醃製2天，進行打風並以麥芽糖塗在表面，能幫助上色，再風乾12小時、冷藏4小時等，最後廣式掛爐細火慢烤出酥脆外皮。烤鴨上桌時儀式感十足，呈現方式端麗大方，師傅的刀工俐落而富節奏，皮酥脆、肉嫩又富有肉汁，吃時建議搭配桂香沾醬，香氣細緻。烤鴨可選擇多吃，像是京醬爆鴨絲，將炒鴨絲配上特製芝麻燒餅，外酥內鬆軟，帶著淡淡奶香，為經典京味描繪出優雅的新輪廓；也有酸蘿蔔鴨架湯，天然酸香柔和，喝起來澄澈溫雅。「湛露」中餐廳更有全台獨有口味的「紅蟳胡椒蝦湯泡飯」，整碗紅通通，視覺上就吸引人。主廚張守誠表示，艷紅濃郁的蝦湯，是以大量蝦殼先炒過後再細火慢熬，並加入紅蟳與多種貝類，尤其紅蟳蟹黃盡釋，湯頭因此有著吸睛的鮮豔色澤。上桌前灑上現炸脆米，混著底下白飯，混和兩種口感的主食，更有用料不手軟的蟹隻，以及鮮甜湯頭，寒冽冷天喝一碗更添暖意。此外，高雄的「方蒔 the FRONT HOUSE」法式料理餐廳也推出新一季菜單，「方蒔 the FRONT HOUSE」法式料理餐廳於去(2025)年榮獲米其林一星及服務大獎，由擁有國內外多家米其林星級餐廳紮實歷練的蔡中和主廚與餐廳經理兼侍酒師Kiky伉儷攜手打造。迎接將到來的農曆春節，蔡中和主廚表示：「冬季菜單以『冬藏‧團圓‧家鄉』為核心概念，將故鄉澎湖冬日豐饒海鮮土魠魚、青海菜、明蝦，以及高雄美濃白玉蘿蔔，金桔、草莓等當令在地食材收攏入饌，從開胃前菜至甜點均大量運用發酵、醃漬等澎湖冬存食智慧，搭配風乾、煙燻、熟成技法，過年家鄉餐桌必備的澎湖白金-土魠魚、岳父拿手的刈菜鴨湯、府城的紅糟牛肉、與潮州熱冷冰，皆為本季菜單創作靈感。」冬季套餐3580元起，共九道料理，另附精品茶或咖啡。侍酒師餐酒搭配2150元/五杯。(需另加收原價一成服務費)