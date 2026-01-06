我是廣告 請繼續往下閱讀

歐洲議會友台小組主席凱勒（Michael Gahler），近日第五度率團訪問台灣，隨行的7位歐洲議會議員都是首次來訪。總統賴清德上午於總統府親自接見，強調台灣致力於成為歐洲最值得信賴的夥伴，期盼雙方共同維護全球穩定繁榮。外交部長林佳龍中午設宴款待，雙方就民主普世價值與威權挑戰進行深入對話。凱勒主席有感而發表示，來台訪問如回到「熟悉的地方」，在當前全球不安全感升高的時刻，台灣與歐洲的團結合作顯得至關重要。林佳龍特別分享，台灣在國家安全與韌性建設上的努力，外交部去年提出「國際海底電纜風險管理倡議」，希望透過風險減緩、資訊共享等四大面向，守護全球運作的關鍵基礎設施。此外，針對「供應鏈安全」，林佳龍指出歐洲正推動「非紅供應鏈」與「再工業化」，而台灣在半導體及無人機領域具備領先技術，雙方產業高度互補，未來持續深化合作，創造更大的共同繁榮。訪團明（7）日啟程前往金門，預計到馬山觀測站隔海眺望，親自見證台灣作為「民主最前線」的重要意涵。凱勒主席強調，俄羅斯入侵烏克蘭與中國對台灣的威脅，在本質上皆攸關民主制度與開放社會的生存。林佳龍誠摯期盼訪賓回國後，能將台灣的民主活力與堅韌精神，傳遞給更多歐洲民代與民眾，讓台歐友誼在既有基礎上持續深化。