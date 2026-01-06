根據戴德梁行今（6）發布的2025房市回顧 統計，2025 全年度台灣商用不動產交易總額衝破 1586 億元，寫下歷史新高。戴德梁行觀察發現，市場結構已發生劇烈質變：傳統投資主角「壽險業」大退場，改由高階半導體與 AI 供應鏈支撐買盤。這種強勁的自用動能不僅讓市場出現「急單現象」，更讓具備現成產能的現貨廠辦成為市場秒殺焦點。
📍 2025 商用不動產重點摘要
⦁ 交易量刷新紀錄： 全年結算 1586 億元，工業廠房及廠辦占比高達 55%。
⦁ 產業結構質變： 壽險業投資占比僅存約 4%，市場全面轉向半導體、AI 供應鏈等「自用型」買家。
⦁ 急單效應爆發： 企業為省去興建期，鎖定 立即投產標的交易，現貨廠辦一釋出即成交。
⦁ 土地一字頭絕響： 工業土地單價從 20 萬起跳，40 萬已成價格天花板，推動「廠辦立體化」趨勢。
AI 驅動擴廠：工業廠房出現「急單現象」
戴德梁行表示，2025 年見證了台灣高階產業的強大韌性，AI產業擴廠需求 讓工業地產成為市場主角。這波動能不同於過往的長期布局，而是強調「速度」，在 2025 全年前十大商用不動產交易中，可見如力成科技（6239）以 69 億元購入「竹科友達 L3C 廠」、日月光（3711）65 億元接手南科廠房，皆屬於 立即投產標的交易。企業為搶時效省去興建期，讓具備現成生產設備的廠辦，一釋出就有第一梯隊大廠接手秒殺。
辦公大樓轉型：ESG 與人才戰驅動「棄舊換新」
在台北 A 級辦公室市場方面，雖然新大樓入市推升空置率至 7.9%，但去化量仍處於 2.5 萬坪的高標。戴德梁行分析，企業願意支付每坪 3800 元以上高租金搬遷，主因是國際供應鏈對 ESG 永續承諾的要求，使舊大樓失去競爭力；其次是為留住新世代人才，企業必須提升場域規格。
與此同時，過去的投資主力壽險業在 2025 年占比僅剩 4%、總額低於 70 億元。市場明顯由投資取向轉為「產業自用」，工業廠房及廠辦的成交權重已達 55%，顯示市場資金動能已重塑。
土地市場：工業用地「2字頭」起跳，1字頭已成絕響
針對土地市場，戴德梁行2025房市回顧 指出，全年交易總額達 1639 億元。戴德梁行不動產估價師事務所所長楊長達指出，雖然工業土地占比提升至 26%，但實質交易額 428 億元較去年下滑，主因仍是產業優先搶購「現成標的」，買不到現貨才會考慮買地自建。
楊長達分析，目前從北到南產業園區，已難見低於 20 萬/坪的工業土地，1 字頭僅剩台南麻豆、屏東屏南等地區。在「20 萬為底、40 萬為頂」的價格壓力下，市場將被迫轉向「廠辦立體化」，建商也因住宅推案受阻，轉向合建、都更或開發工業廠辦。
展望商用不動產趨勢 2026：利率持穩，量縮價平
預測 商用不動產趨勢 2026，楊長達預期土地交易量將維持在 1600 億元左右。儘管美國聯準會（Fed）已降息 5 碼，但考量台灣民間資金水位高，預期台灣央行今年仍將維持 2% 利率不變，以免降息引發房價再度噴發。
在資金與政策雙重限制下，2026 年買賣移轉棟數預估落在 26 萬棟。儘管市場轉趨保守，但戴德梁行預測，具備產業聚落優勢、符合 ESG 標準的「現貨」廠辦，仍將是 2026 年最受矚目的核心資產。
資料來源：戴德梁行
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。
