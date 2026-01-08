內政部為防止偽冒不動產抵押貸款或移轉的情形，於105年10月31日推出「地籍異動即時通服務」，民眾可上網或就近至任一地政事務所免費申請後，只要名下已登記的不動產被移轉、設定抵押或書狀補給時，於辦理「收件」、「異動完成」時，系統分別自動通知義務人或權利人，民眾就能即時掌握不動產權利異動的資訊。
為進一步強化不動產交易安全、預防詐騙案件發生，財政部也自114年7月1日起正式推出「稅籍異動即時通」服務。經申請並完成信箱驗證，日後當不動產所有權人名下的房屋或土地發生契稅或土地增值稅申報時，系統將即時發送電子郵件、手機簡訊或LINE推播通知，讓您即時掌握名下不動產異動情形，協助把關財產安全。
本項服務申辦方式有2種，第1種民眾可使用自然人憑證、行動自然人憑證或已註冊健保卡等登入「地方稅網路申報作業網站」（https://net.tax.nat.gov.tw）線上申辦，第2種就是本人持國民身分證，前往各地方稅稽徵機關臨櫃辦理，不開放代辦。而且本項服務只須至任一地方稅捐稽徵機關申請，即可啟用全國21縣市（連江縣除外）異動通知；特別提醒，民眾完成申請後，系統將發送驗證信至申請人電子信箱，請務必於7日內完成驗證始能開通服務，如需終止服務或變更通知方式，也可隨時提出申請。
詳情請洽：https://landp.kcg.gov.tw/CP/2691/
