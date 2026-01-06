位於台北市民生社區圓環的「新民生戲院」昨（5）日宣布將在2026年1月31日結束營業，結束30年歷史，讓大批老台北人感到不捨。今（6）日新民生戲院再度發文，宣布要免費送上「畢業禮物」，現場許多電影海報跟看板供免費索取，「只要你拿得走都可以帶走」。貼文曝光後，也讓大批粉絲發聲詢問，同時奉上感謝！
新民生戲院1月底熄燈！電影海報、看板免費拿
新民生戲院最早名為民生戲院，位處民生社區圓環核心地段，經營已有30多年，在2012年整修改裝並重新開張。不過隨著影音串流平台崛起，傳統戲院的觀影人潮大不如前，營運壓力日益沉重，於是在昨（5）日沉痛發出公告，宣布將在2026年1月31日結束營業。
新民生戲院今（6）日再度發文宣布：「新民生戲院有免費的海報跟看板可以帶回家，在1月31日結束營業前，只要你拿得走都可以帶走。」並表示，預計這幾天還會再釋出更多2020年以前的舊海報。
不過新民生戲院也提醒，電影看板預計只保留到1月16日，之後就會請廠商陸續回收，呼籲想要的粉絲盡快前往現場挑選，「海報跟看板大概就是疫情後有的片都有」。
從新民生戲院發出的現場照片來看，可以看到《衝出迷境》、《放飛旅行團》、《地球特派員》、《曼谷淪陷》、《邦妮殺死她》等電影的看板，2025年上映的動畫電影《名偵探柯南：獨眼的殘像》、《電影版小林家的龍女僕：害怕寂寞的龍》、《星際寶貝：史迪奇》也都有看板、海報。
不少忠實觀眾看完新民生戲院要送上最後的畢業禮物，也紛紛留言感謝：「辛苦了，謝謝你們陪我一起長大，帶給我們許多美好的回憶」、「謝謝新民生戲院，讓大家最後還能尋寶」、「國中時常去民生戲院看電影」、「謝謝你們撐到現在，社區有自己的戲院是很幸福的，謝謝帶來美好的回憶」。
資料來源：新民生戲院
