民進黨布局2026年地方大選，南投縣長人選即將揭曉。民進黨預計於明（7）日召開記者會，由黨主席賴清德親自宣布，徵召現任新北市牙醫師公會理事長温世政參選南投縣長，迎戰現任國民黨籍南投縣長許淑華。消息曝光後，黨內私下討論熱烈，不少人形容，温世政外型神似年輕時的資深媒體人劉寶傑，意外成為話題焦點。不同於傳統政治人物，温世政長年深耕醫界，是新北市牙醫界的重要代表人物之一。醫界指出，他是台灣在植牙風險與併發症領域的權威，根據國際專家資料庫分析，在「植牙後遺症」相關研究中，排名名列全台第一。過去多場專業演講中，他以大量臨床案例解析如何降低手術風險，也讓他在醫界累積高度聲譽。除了專業背景，温世政在公益行動上的身影也不陌生，去年新北市三峽北大國小發生重大車禍後，温世政即以牙醫師公會理事長身分，串聯恩主公醫院、地方牙醫診所與醫療團隊，發起無償牙科重建行動，也讓外界看見他「走進第一線」的行動力。民進黨內人士指出，温世政形象清新、非典型政治人物，希望透過淡化政黨色彩，爭取更多中間選民認同。黨內高層也透露，民進黨希望在農曆年前完成主要縣市布局，除了已拍板地區外，目前仍有台北、桃園、花蓮與新竹等地仍在評估，隨著温世政站上南投選戰第一線，從醫界走向政壇的新面孔，能否為南投選情帶來變化，外界都在看。