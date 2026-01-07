我是廣告 請繼續往下閱讀

▲BTS（防彈少年團）日前被劇透要開65場大規模世界巡演，隊長RM公開7位成員彩排的照片，全球ARMY暴動：「一定要有台灣場」。（圖／IG@thv）

台灣場時間曝光 來台場地進化史

▲BTS結束軍白期，正式宣告韓流帝王回歸。（圖／YouTube@BTS）

世宗階梯宣告新時代 全球巡演同步啟動。

結束長達2年多的軍白期後，韓國天團BTS昨（6）日正式宣告回歸，確定於3月20日推出全新正規專輯，這也是團體睽違3年9個月再度以「完整體」姿態回到樂壇，消息一出立刻引發全球ARMY熱烈回應，所屬公司BIGHIT MUSIC同步預告，BTS將展開史上規模最大的世界巡演，相關行程將於1月14日凌晨12點正式公布，專輯預購則於1月16日開跑，回歸節奏全面啟動，同時有望在2026年下半年唱進高雄世運主場館，解鎖5萬人最大場館。根據外電與相關消息指出，BTS此次世界巡演確定納入台灣，演出時間落在2026年下半年，地點鎖定可容納超過5萬人的高雄世運主場館。這不僅是BTS首度挑戰該場地，也等同解鎖他們來台以來規模最大的演唱會場館，對台灣ARMY而言，從室內場館一路等到世運主場館，象徵人氣與影響力的全面升級。回顧BTS與台灣的緣分，自2015年首度來台於新北市工商展覽中心開唱，之後依序唱進新莊體育館、林口體育館，2018年更在桃園國際棒球場連唱2場，場地規模一年比一年大。期間他們也曾受邀登上台視《紅白藝能大賞》，首度站上台北小巨蛋舞台，如今傳出將直攻高雄世運，場地演進正好反映BTS從亞洲人氣團體成長為全球指標級天團的歷程。為替完整體回歸暖身，BTS近日更在首爾市中心大動作宣傳，包下象徵韓國文化藝術核心的世宗文化會館中央階梯，設置新專輯LOGO與發行日期的大型戶外裝置，高調宣告「我們回來了」。官方也透露，後續宣傳將延伸至紐約、東京、倫敦等國際城市，隨著新專輯與世界巡演同步啟動，外界普遍看好，高雄世運場次有望成為本輪巡演的重要指標之一。