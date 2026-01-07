我是廣告 請繼續往下閱讀

▲BTS有望在2026年下半年唱進5萬人的高雄世運主場館。（圖／Live Nation Taiwan）

傳下半年開唱 首度挑戰台灣最大5萬人場館

▲BTS無預警宣布3月20日回歸，粉絲期待破表。（圖／X@BTS_official@bts_bighit）

從展覽中心到棒球場 7年後傳直攻世運

▲BTS結束軍白期，將於3月20日以完全體回歸。（圖／BTS X@BTS_twt）

包下世宗文化會館階梯 全球戶外廣告接力

▲BTS迎來全員退伍，睽違3年再度以完全體出專輯。（圖／翻攝自BTS (방탄소년단)FB）

南韓天團BTS（防彈少年團）昨（6）日正式宣告「完全體」回歸，所屬公司BIGHIT MUSIC公布團體將於2026年3月20日推出全新正規專輯，並以新專輯為核心同步開啟世界巡演計畫，規模上看65場，消息一出立刻讓等待已久的全球ARMY沸騰，官方也預告，巡演完整行程將在1月14日凌晨0點透過Weverse等平台公布，至於售票與主辦單位資訊，仍待後續正式公告；不過外媒已率先點名「台灣站」有望列入下半年行程，引爆粉絲提前備戰。根據韓國報導，BTS台灣場被指可能落在2026年下半年，場地更傳出鎖定可容納超過5萬人的高雄世運主場館。若消息成真，這將是BTS首次在世運開唱，也等於刷新團體在台演出規模的天花板。對台灣ARMY而言堪稱「場館等級大躍進」，此外，本次巡演北美場次傳占比不小，被形容為BTS出道以來最大規模世界巡演之一；而官方強調細節會統一於指定時間對外揭露，粉絲目前能做的就是緊盯公告、準備搶票。回顧BTS與台灣的緣分，舞台大小幾乎一年比一年「升級」。2015年首次來台開唱站上新北市工商展覽中心，隔年移師新莊體育館，2017年唱進林口體育館，2018年12月更在桃園國際棒球場連唱2場，規模與人氣同步放大。除了個人演唱會，BTS也曾在2016年登上台視除夕特別節目《超級巨星紅白藝能大賞》，於台北小巨蛋演出留下紀錄，如今再傳出「完全體」將重返台灣、還可能一口氣攻頂高雄世運，場館曲線幾乎就是BTS全球熱度的縮影。為替回歸造勢，BIGHIT MUSIC近期也在首爾市中心大動作鋪陳宣傳，包下象徵韓國文化藝術指標的世宗文化會館中央階梯，以新專輯標誌、發行日期與團名打造大型戶外裝置，宣告BTS回來了。公司同時透露，接下來宣傳版圖將擴及紐約、東京、倫敦等城市，讓回歸氣勢同步推向全球。值得一提的是，BTS自2022年底起成員陸續入伍，歷經「軍白期」後，依報導所述已於2025年6月21日完成全員兵役任務，並投入新作製作。官方公告也載明：新專輯共14首歌，成員參與製作，並公布預購時間為2026年1月16日上午11點（韓國時間）、正式發行為3月20日下午1點（韓國時間），回歸行程正式進入倒數。