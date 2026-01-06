我是廣告 請繼續往下閱讀

▲凱莉珍娜（右）與男友「甜茶」提摩西夏勒梅（左）交往3年，卻直到近日才在頒獎典禮上公開示愛。（圖／美聯社／達志影像）

▲提摩西夏勒梅今年也廣受看好有望入圍奧斯卡最佳男主角。（圖／美聯社／達志影像）

▲凱莉珍娜（如圖）富有又性感，卻因為出身自引發爭議的卡戴珊家族，很多提摩西夏勒梅的文青粉絲無法接受他們交往。（圖／摘自 IG @kyliejenner）

近來在好萊塢當紅的「甜茶」提摩西夏勒梅，以《橫衝直闖》成為第31屆評論家選擇獎最佳男主角，上台致詞時大方對台下的女友—卡戴珊家族的小妹凱莉珍娜示愛，不但說出「我愛妳」，還稱：「沒有妳，我沒辦法做到。」凱莉在台下也以口型說出「我愛你」回應，堪稱彼此約會3年，最明白承認交往的一刻，不過在心理學家的眼中，此舉經過精心計算，不是一時心血來潮。提摩西夏勒梅是最近幾年最走紅的年輕小生，《橫衝直闖》廣被看好能讓她打進奧斯卡最佳男主角入圍名單，得獎機率也頗看好，透過評論家選擇獎頒獎典禮的舞台，讓他親口承認與凱莉珍娜之間的關係，也能夠狠狠打臉那些宣稱他們是炒緋聞、假交往的酸民，時機恰恰好。心理學家分析，提摩西過去和凱莉由於一個形象是「文青男神」，另一個出身自八卦醜聞一堆的爭議家族，許多提摩西的影迷覺得他們根本不配，還時不時會放話稱他們已經玩完，他們只能透過在對方的社群發文點讚，這樣的低調舉動反駁傳言。而凱莉珍娜儘管在家中年紀最小，卻是一路在各方眼光下成長，對於面對媒體、操縱輿論很有一套，她知道提摩西若是高調認愛，對於他們各自的形象都有幫助，畢竟身在演藝圈，每個人自己也都是一種個人品牌，也需要像商品推銷一樣，定期操作、造勢，承認交往就是很好的一招。提摩西與凱莉彼此都有高知名度，可以發揮「1加1大於1」的力量，或許還能為他們帶來很好的業配機會，堪稱一舉數得，既能打臉酸民、讓外界知道他們絕對是來真的，不是純為造勢的假戀情，還可能帶進很好的廠商，增加更多良性曝光，因而才有這麼一齣「得獎時認愛」的大戲，果然也成為全球影迷熱切關注的焦點。