▲馮提莫（如圖）暴瘦25公斤，只剩40公斤導致肚皮鬆垮。（圖／翻攝自馮提莫微博）

馮提莫抗癌暴瘦25公斤！憔悴近況粉絲看哭

▲馮提莫（如圖）掀起外衣、抬起手臂展現出鬆垮垮的皮肉及皺摺。（圖 / 馮提莫微博）

中國直播主馮提莫因〈學貓叫〉一曲聲名大噪，對抗甲狀腺癌的她日前公開近況，透露癌細胞復發正積極化療，因副作用關係先是胖到65公斤，現又只剩40公斤，畫面中，馮提莫拉起衣服自嘲肚子鬆垮垮的，「這個就是減肥的那種體質！」引發各界心疼。2023年7月，馮提莫證實罹患甲狀腺癌末期，一度傳出離世消息，後病情得到控制，去年下半年再回歸，並公開癌症復發、自立門戶等經歷，報平安要粉絲放心。馮提莫去年下半年帶著癌細胞回歸，重新回到螢光幕前，整個人變得骨瘦如柴，近日她直播分享近況，透露癌細胞復發，持續接受化療中，原先因藥物副作用爆肥至65公斤，後又急遽下降25公斤，體重現今只剩約40公斤，身體變化與先前在鏡頭面前的模樣判若兩人。畫面中，馮提莫穿著清涼的露腰背心及短褲示人，向觀眾秀出自己肚皮，「我這肚皮老鬆了！」原來她為了證明後遺症程度之大，掀起外衣、抬起手臂展現出鬆垮垮的皮肉及皺摺，不以為意地拍拍肚子：「這個就是減肥的那種體質！」馮提莫相當樂觀看待狀態改變。