▲柯震東將裝有安乾鎬小卡（如圖）的卡套掛在腰上。（圖／柯震東IG@kaikaiko）

▲安乾鎬有「下一位臉蛋天才」、「最強年下男」、「地球球草」、「帥得最權威的偶像」等封號。（圖／CORTIS IG＠cortis）

▲CORTIS是現在當紅的韓國男團。（圖／CORTIS IG＠cortis）

韓國怪物新人、男團CORTIS出道短短4個月，憑一曲〈GO!〉攻佔全球音樂榜單及征服樂迷耳朵，連男神柯震東都難敵CORTIS的魅力，追隨前女友蕭亞軒成為「鮮肉獵人」，他不僅淪陷成為COER（粉絲暱稱），還公開自己的本命成員為團內「忙內」安乾鎬。柯震東已經不只一次透露對CORTIS的喜愛，甚至不惜拿前女友的名字跟CORTIS示愛，寫下「懷疑蕭亞軒、理解蕭亞軒、成為蕭亞軒」。日前他在IG上傳一則限時動態，可見柯震東腰際掛著裝有偶像小卡的卡套，鏡頭慢慢放大卡片，原來是CORTIS年僅16歲、被譽為「下一位臉蛋天才」、「最強年下男」安乾鎬。安乾鎬擁有無懈可擊的精緻五官，有「新一代神顏少年」、「地球球草」、「帥得最權威的偶像」等封號，這張盛世美顏也獲得國際認證，日前被美國電影網站「TC Candler」評選為2025全球百大帥哥第77名，不過COER對此排名不是很滿意，認為偶像至少有擠進前10名的實力。CORTIS是韓國經紀公司HYBE旗下備受矚目的新人男團，由韓國籍JUHOON（金主訓）、嚴成玹、安乾鎬，加拿大、韓國混血MARTIN（朴宇宙），以及來自台灣的JAMES（趙雨凡）組成，日前才剛拿下2025年MAMA大獎最佳新人，緊接著飛來高雄參加AAA頒獎典禮並登台演出，本月10日將二度來台北參與金唱片頒獎典禮。此外，CORTIS首張迷你專輯《COLOR OUTSIDE THE LINES》在美國Billboard 200專輯榜上名列第15名，成為近年來最亮眼的K-pop新人專輯成績之一，展現強大國際市場競爭力，該團先行單曲〈GO!〉及主打曲〈What You Want〉廣受全球粉絲追捧，累積大量串流播放與社交平台討論熱潮。