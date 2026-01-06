我是廣告 請繼續往下閱讀

▲花蓮外海目前海溫約20度，冷氣團帶來的東北風，導致該區海浪往南，且浪高達2至3米。（圖／翻攝NCDR）

▲辛柏毅傍晚6時17分從花蓮基地起飛執行夜航訓練，返航途中約7時29分失聯。（圖／IDF經國號臉書粉專授權）

隸屬花蓮基地、機號6700的F-16單座戰機，今（6）日執行夜間訓練任務時於花蓮縣豐濱鄉外海雷達光點突然消失，軍方研判飛行員上尉辛柏毅啟動彈射座椅跳傘，目前人員下落不明，氣象專家賈新興表示，花蓮外海目前海溫約20度，洋流往西北，若辛柏毅落海，有機率會往花蓮沿岸飄，不過冷氣團帶來的東北風，導致該區海浪往南，且浪高達2至3米，搜救有一定難度。賈新興指出，本周強烈大陸冷氣團南下，台灣陸地體感非常寒冷，夜晚只有12至13度，海水則因為「比熱較大」，升溫降溫速度慢，所以花蓮豐濱外海海溫黑比陸地高一些，目前是20度左右，不過隨著時間變晚，海溫也會持續下滑。賈新興說明，花蓮外海的洋流仍屬於黑潮的一部分，今晚洋流大方向朝西北，晚間8點左右朝西的份量大，後續有偏北的情況，若辛柏毅確定落海，理論上可能會被推向沿岸，不過冷氣團的東北風導致海浪往南拍打，且浪高2至3米，洋流和海浪的力道相碰，辛柏毅也有可能被推回南側。空軍指出，辛柏毅傍晚6時17分從花蓮基地起飛執行夜航訓練，返航途中約7時29分，雷達光點在花蓮縣豐濱鄉東方約10浬海域上空消失。國防部立即成立應變中心，派遣C-130運輸機、海鷗直升機及相關單位出海搜救，海巡署也出動多艘100噸級巡防艇投入救援。