中央氣象署示，今（7）日強烈大陸冷氣團配合「輻射冷卻」影響，各地空曠地區最低溫跌破10度，西半部地區更能出現5度左右的極端低溫，冷氣團預估影響至周四（1月8日），不過一直到下周，全台早晚低溫仍相當顯著。
今天的天氣：強烈大陸冷氣團極度寒冷 恐達寒流等級
1月7日今天的天氣，氣象署指出，強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地清晨寒冷，西半部及宜蘭低溫普遍在10至13度，花東14至16度，局部空曠地區地區有10度以下低溫，高溫方面，北部及宜蘭13至15度，整日偏冷，中部及花蓮17至19度，南部及臺東19至21度。
⚠️低溫特報
📍影響時間：07日晨至07日晚上
📌橘色燈號（非常寒冷）：新北市、基隆市、臺北市、桃園市、新竹縣、宜蘭縣
📌黃色燈號（寒冷）：新竹市、苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市、金門縣
今天空氣品質
普通：竹苗、宜蘭、花東、澎湖
橘色提醒：北部、中部、雲嘉南、高屏、馬祖、金門
環境部提及，強烈大陸冷氣團影響，環境風場為偏北風至東北風，偏北風可能挾帶境外污染物移入影響臺灣及離島，影響情況視上游濃度累積及降雨情況而有所變化，中南部位於下風處，污染物易累積。竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為「普通」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級。
明天的天氣：早晚溫差大 仍會跌破10度
1月8日明天的天氣，氣象署指出，強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，中部以北、東北部及東部天氣寒冷，其他地區早晚寒冷，低溫在中部以北及宜蘭10至12度，南部、花東13至15度，各地大多為多雲到晴，迎風面水氣稍多，桃園以北、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。
一周天氣：輻射冷卻發威 一路冷到周末
氣象署說明，周五、周六（1月9日至1月10日）冷氣團稍微減弱，白天氣溫回升，北部、宜蘭18至20度，花東20至23度，中南部22至25度，不過夜晚清晨的輻射冷卻依舊猖狂，中南部偏山區、內陸的地區，仍有機會出現10度以下低溫，日夜溫差非常大，要特別留意。
資料來源：中央氣象署、環境部
