大樂透第115000002期於今（6）日晚間開獎。根據台彩公布結果顯示，1月6日大樂透頭獎雖未開出，但本期卻開出1注貳獎。這名得主在苗栗縣誕生，雖然能拿到175萬獎金，但因只差1個號碼就能晉升億萬富翁，成為2026年第一位「悲情幸運兒」。
大樂透1/6誕生一位貳獎幸運兒！中獎地點在苗栗
今（6）日晚間大樂透頭獎上看1億元，直播開出大樂透獎號為「02、23、33、38、39、45」，特別號「06」。稍早台彩公司公布結果顯示，本期雖然未開出頭獎，但有1名貳獎得主誕生，中獎彩券行是位於苗栗縣頭份市中興里建國路二段314號1樓的「榮順彩券行」。
根據大樂透中獎規則，只要中得任5個號碼＋特別號，就可獲得貳獎獎金，但頭獎規定卻是需要6個獎號全中。這位得主只差1個號碼就抱走1億大獎，最終只領到175萬4475元獎金，實在相當可惜，堪稱「悲情幸運兒」。
今彩539今晚開出4注頭獎！幸運彩券行一次看
1月6日今彩539一次開出4注頭獎，這4位幸運兒分別誕生於台北市以及彰化縣，其中有3人都是在台北市的彩券行簽中大獎，中獎彩券行完整名單如下：
臺北市北投區中正街6號1樓：贊贊贊投注站
臺北市中正區和平西路一段74號：錢虎錢來也彩券行
臺北市信義區忠孝東路五段1之1號1樓：利百佳彩券行
彰化縣北斗鎮居仁里宮後街7號1樓：賀康彩券行
由於今彩539單期獎金上限為2400萬元，因此這4位幸運兒平均下來，每人可以獲得600萬元頭獎獎金。
🟡1/6大樂透、今彩539完整開獎號碼一次看（第115000002期）
大樂透：02、23、33、38、39、45，特別號06。
49樂合彩：02、23、33、38、39、45。
今彩539：01、02、06、11、33。
39樂合彩：01、02、06、11、33。
3星彩：7、8、3。
4星彩：0、1、2、2。
※派彩結果以台彩官網資料為主。
