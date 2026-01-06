我是廣告 請繼續往下閱讀

本季尚未吞敗的桃園璞園領航猿今（6）日交手臺北富邦勇士，團隊多點開花，上半場就取得雙位數領先，靠著洋將阿提諾22分、13籃板的帶領下，以118：97大比分輕取勇士，取得開季6連勝，穩居聯盟龍頭。賽後領航猿總教練卡米諾斯（Iurgi Caminos）稍微抱怨裁判尺度，他指出盧峻翔的進攻具有侵略性，此役僅獲得2罰，反觀勇士洋將古德溫（Archie Goodwin）一人就獲得16次罰球機會。首節前半段勇士一度握有5分領先，不過領航猿後來居上，且是多點開花，一口氣拉出一波18：7的攻勢，將比數反超成28：22，首節以6分領先。次節領航猿延續得分氣勢，伯朗（Alec Brown）、阿提諾（William Artino）不停在禁區肆虐，加上葛拉漢（Treveon Graham）、盧峻翔外線齊發，領航猿將比數拉開成66：51，取得14分領先。易籃，領航猿靠著葛拉漢、盧峻翔連續外線投射，打出8：4攻勢，一度將比分差拉開至19分，但勇士仍積極追分，辛特力命中此役第4顆3分球，將比分差縮小至10分，但李家慷馬上回敬3分球，澆熄勇士的反攻氣焰，前3節打完領航猿以94：79領先。末節領航猿不給勇士反撲的機會，終場就以118：97大比分輕取勇士，取得開季6連勝，穩居聯盟龍頭。此役領航猿多點開花，共有6人得分上雙，阿提諾攻下22分、13籃板，葛拉漢22分、伯朗21分，本土方面，盧峻翔攻下16分、李家慷得14分。勇士共有5人得分上雙，古德溫攻下全場最高的24分，辛特力（Michael Singletary）與周桂羽各砍下14分、哥倫特（Troy Gillenwater）13分、莫巴耶（Mone Mbaye）12分。「野獸」林志傑連3場登錄，此役5投1中，攻下5分、3籃板。賽後領航猿總教練卡米諾斯表示，全隊剛從東超客場回來，沒有太多時間準備與勇士的比賽，但球員仍為高檔表現，面對對方的防守策略，心態上保持冷靜閱讀。卡總指出，此役的隱藏功臣是後衛白曜誠，無論是在東超或此役面對勇士洋將古德溫，白曜誠都能守住，是亞洲最好的防守者之一。不過卡總此役仍稍為抱怨裁判的吹判尺度，他指出，盧峻翔每場比賽都打得很有侵略性，卻只獲得2次罰球機會，對方洋將古德溫卻能獲得16罰，讓他無法理解。勇士主帥吳永仁則說，此役落敗的最大原因在於防守，無法有效限制住對手的進攻，「禮拜天會再次對上他們，看能否限制住對方進攻，將差距拉近一些。」