美軍3日突襲委內瑞拉，毫髮無傷就生擒總統馬杜洛夫婦，將2人帶回紐約關押審判，白宮事後在官方社群上貼出一張美國總統川普的照片，還寫上粗俗俚語「FAFO」，引發網友熱議。在美軍逮捕馬杜洛後，白宮在X、Instagram等社群平台，貼出一張川普從座車上走下的黑白照片，並配文寫下「No games. FAFO.」這句英文俚語是「Fuck Around and Find Out」的縮寫，意指「別耍把戲，否則後果自負」。由於「FAFO」的原文包含「F」的髒話用字，政府單位和媒體通常不會使用這句話，但第二任川普政府的特色之一就是毫不掩飾、經常用粗話表達，包括在記者會上，美國國防部長赫格塞斯就直接講出整句話，說馬杜洛「到處亂搞，然後就發現後果」。許多網友紛紛留言：「馬杜洛已經知道了，其他人很快也會知道」、「這是政治傳播的典範之作，川普的社群媒體團隊是業界最優秀的」、「不管你喜不喜歡，這則推文太有趣了」、「只有川普會說這種話」，不過也有不少人不滿說：「這是政府網頁」、「難以置信這是官方帳號」、罵髒話會讓川普覺得自己很爺們嗎？不會，只會顯得幼稚愚蠢」。值得注意的是，白宮選用的照片是去年10月，川普抵達韓國釜山機場，將與中國國家主席習近平舉行「川習會」前的照片。而美軍襲擊委內瑞拉時，輕易突破中國、俄羅斯武器的防線，也引發外界討論。