2026中央銀行第三輪「馬年生肖紀念套幣」預購於昨（6）正式開放，央行馬年套幣每套售價2450元、限量9萬套，民眾可透過臺灣銀行「丙午馬年生肖紀念套幣網路申購系統https://coinset.bot.com.tw/」預購，或前往臺灣銀行分行臨櫃購買。《NOWNEWS今日新聞》整理央行馬年套幣預購網址、預購方式、中籤查詢方式、臨櫃開賣時間等資訊，帶領民眾一文快速掌握如何收藏馬年套幣。
📍2026央行馬年套幣是什麼？售價、購買方式一覽
中央銀行第三輪生肖紀念套幣系列第十套「丙午馬年生肖紀念套幣」於週二亮相，每套售價2450元，價格史上最貴創新高，根據央行發行局長鄧延達表示，漲價原因在於銀、銅價格上升，迫不得已才調漲。而本次央行馬年套幣限量9萬套（網路預購5萬套、臨櫃銷售4萬套），數量有限，民眾若想收藏可透過網路預購或臨櫃購買兩大方式。
📍2026馬年套幣線上預購（配售5萬套）
◾線上預購網址：臺灣銀行「丙午馬年生肖紀念套幣網路申購系統（https://coinset.bot.com.tw/）」
◾預購時間：1月6日（二）至1月12日（一）
◾預購限制：每人限申購1次，每人最多可申購5套。
📍2026馬年套幣預購中籤查詢、繳款期限
◾中籤公布時間：1月13日下午14時，預購若超過配額將採電腦抽籤。
◾中籤查詢網址：臺灣銀行「丙午馬年生肖紀念套幣網路申購系統（https://coinset.bot.com.tw）」點擊「申購及繳款查詢」
◾繳款期限：1月13日（二）14時至1月19下午15時30分（一）完成繳款。
領幣時間：1月29日起1個月內赴預購時選定的臺灣銀行分行領取。
📍2026馬年套幣臨櫃開賣時間、購買方式（配售4萬套）
◾開賣時間：1月29日（四）
◾開賣地點：臺灣銀行各營業單位臨櫃購買（簡易型分行除外）
📍2026央行馬年套幣亮點
央行馬年套幣採銀幣（面額新臺幣100元）及銅合金幣（面額新臺幣10元）各一枚組合成套，以先進技術鑄造，展現多元的鑄製工藝之美。銀幣含銀1英兩，正面以局部鍍金的「馬」圖樣為主題，背面以「台北101跨年煙火」為主題。
銅合金幣正面以幾何元素交織出馬匹形體為主構圖，背面則為部分上彩的「繡球花」。包裝盒設計典雅，底座及展示架結合成一體，豎立時可雙面展示，提供更佳的賞玩體驗；並以珠光斜織紋紙盒盛裝，極具珍藏價值。
📍央行馬年套幣值得買嗎？適合誰買？
每年生肖幣因限量性質吸引大批收藏家搶購，今年發行的馬年套幣從內到外設計精美，加上代表生肖意象，具備高度收藏價值，對於長期有關注生肖幣的民眾來說，是相當值得購入的套幣，若是喜愛紀念意義或熱愛生肖文化的人也十分適合收藏。
但馬年紀念幣是否保值、會升值？結果並非一定，由於生肖紀念幣不屬於投資商品，轉售價格經常受到銀價、銅價與市場需求而有所不同，若期待短期轉手獲利的人，在購買前需再三評估風險。
資料來源：中央銀行、臺灣銀行馬年套幣預購網址、中央銀行臉書
