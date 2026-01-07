我是廣告 請繼續往下閱讀

▲最佳學群獎（圖／104人力銀行提供）

學測即將登場，逾12萬考生如何挑選大學。104人力銀行今（7）日公布2026年《大學品牌力》，整合人力銀行的大數據以及企業問券等，評比國內大學，成大、清大、台大排名全台前三，另外也依據不同學群排名前三名。104人力銀行職涯教育長王榮春舉例，高科技產業擔任主管職位中以陽明交大最為出色；政大則在金融營運上出色。大學品牌力是104人力銀行大數據資料、近千份企業問卷、政府公開資訊、國際評比等12大指標、拆分105項細指標，評比國內超過120所大學完成各大學品牌力分數。104資訊科技集團總經理黃于純表示，人力銀行的工作讓她常常發現企業覺得找不到合適人才，而年輕的畢業生在畢業之後卻陷入焦慮，問題不只是人才或是企業的遺憾，更是國家競爭力的流失。最佳大學品牌力前十名分別為：成大、清大、台大、陽明交大、台科大、中山、北科大、政大、中央、中興。後續依序為台師大、中原」輔大、逢甲、淡江、東海、中正、高科大、北醫、雲科大。104人力銀行職涯永續長王榮春分析，2026年「最佳大學品牌力」前10所學校皆為國立大學，9所與去年相同，大學品牌力需長期經營，非一蹴可幾。若依照各學群新鮮人起薪來看，台大多數表現不錯，而輔大文法商與傳播表現佳；成大則在技術與管理上較為突出。針對企業調查不同學群，104調查若需聘僱「ＯＯ領域」畢業生，您會優先考慮哪三所學校？18學群中前3名共54個席次，台大奪下15席技壓群雄，在文史哲、外語、生命科學、生物資源、地球環境、社會心理、財經、資訊、管理、數理化、醫藥衛生等學群穩居第一表現強勢平均；政大搶進7席，法政學群第一，文法商管傳獲得企業肯定，成大攻下6席，在建築設計、工程學群攻頂；清大獲得3席，工程、資訊、數理化學群擠進前3名。獲得2席的學校有陽明交大，生命科學、資訊學群獲前三，東吳大學，法政、財經學群獲前三，以及台師大教育學群第一、文史哲學群前三；獲1席的有世新大眾傳播學群第一、銘傳大眾傳播學群、文藻外語學群、中興與屏科大生物資源學群、中央地球環境學群、輔仁社會心理學群、東海建築設計學群、彰師大教育學群、台體與國體及高餐大遊憩運動學群、北醫與中國醫藥醫藥衛生學群、台藝大與北藝大藝術學群進榜。另外，排名進步最多的三所學校設置「躍升獎」分別為：中國醫藥年度（＋20）、海洋大學（＋8）、長庚大學（＋6）。