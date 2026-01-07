我是廣告 請繼續往下閱讀

▲泰國軍方在邊境地區發現一支柬埔寨士兵遺留的手機，機內藏有柬軍埋設地雷的影片和音檔。（圖／翻攝自Bangkok Post）

▲柬埔寨與泰國邊境衝突持續升溫，雙方在談判期間仍互控對方升高軍事行動。（圖／翻攝自Bangkok Post）

近期泰柬衝突再起，雙方交火時泰軍的中國製VT-4主戰坦克砲塔砲管不翼而飛，車身徹底癱瘓，軍方直言中國製造的明星外貿坦克存在「先天炸膛隱患」。據悉，泰國與柬埔寨邊境近日再度爆發武裝衝突，雙方在前線動用多款中製武器交火。然而，戰事進行之際，泰國軍方內部卻傳出對部分中國製軍備的不滿聲浪，尤其是主力之一的VT-4主戰戰車，被多名一線士兵點名批評「狀況百出」，引發外界對中製武器實戰表現的關注。根據軍事專業網站《Defence Blog》披露，多名泰國現役裝甲部隊人員私下反映，VT-4戰車在實際部署前就頻繁出現機械與系統問題。部分士兵指出，戰車尚未進入前線，在訓練、集結與戰備階段便屢屢故障，嚴重拖慢作戰準備進度，也增加部隊負擔。其中，最受詬病的是VT-4主砲的耐用性問題。報導指出，在野外進行高強度實彈射擊後，砲管壽命明顯不足，甚至已出現多起疑似膛炸的影像在網路流傳。泰國軍方也證實，相關事故確實發生過，迫使部分單位暫停射擊訓練進行檢修。除火砲問題外，VT-4的電子系統與動力系統同樣遭到質疑。乘員反映，戰車在野外行動時，火控與感測設備常出現間歇性失靈，引擎故障率偏高，使長時間部署變得困難，也影響部隊在複雜地形下的持續作戰能力。在防護與機動性方面，操作人員的評價同樣不高。部分士兵認為，VT-4的側面裝甲防護不足，無法令人安心；砲塔旋轉速度也被指反應偏慢，在高強度交戰環境中，恐難以滿足即時應對需求，與現代主戰戰車的期待仍有落差。相較之下，泰國軍中服役多年的老型戰車反而獲得較高信任度。包括烏克蘭製造的BM Oplot-T，以及美國設計的M60A3「巴頓」與M48A5PI戰車，雖然服役時間較長，但在實戰與非戰鬥環境下展現出穩定可靠的表現。有泰國軍官私下透露，未來在高風險任務中，部隊可能會更傾向動用這些經驗成熟、性能穩定的裝備，而非過度倚賴問題頻傳的新型戰車。