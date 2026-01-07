我是廣告 請繼續往下閱讀

▲吳申梅（如圖）唱歌，香港老公坐在台下力挺。（圖／喜上梅梢娛樂提供）





歌手吳申梅日前登上《穿越紅人Show》5G沉浸式懷舊演唱會舞台，現場最大的亮點莫過於她的香港夫婿、身價破億元的Eric首度低調現身力挺！身為科技旅遊業高層的Eric，雖工作繁忙仍貼心到場，坐在台下全程深情注視嬌妻演出，手舉「我愛你」牌子，眼神中滿是愛意。這也是吳申梅和老公小倆口繼日前在西螺休息站倒數跨年後，難得能靜下來好好欣賞彼此的精神交流時光，當吳申梅在台上情深款款地演唱時，Eric在台下愛相隨的模樣，讓夫妻倆如膠似漆的感情羨煞旁人，成為全場最溫馨的焦點。除了老公甜蜜加持，吳申梅近期在音樂事業上也傳出捷報。她去年底推出的新作〈外家〉，以嫁作人妻的婚後心情量身打造，MV在YouTube上線後口碑持續發酵，點閱數迅速突破百萬大關。亮眼成績讓她感動不已，直呼感謝大家的厚愛。為了回饋歌迷，她也在演唱會上宣布將舉辦抽獎活動，預計送出12份神秘禮物，邀請粉絲至社群平台留言參加，超級寵粉。這場《穿越紅人Show》由陳昭瑋領銜主持並開唱，集結童星曾宥嘉、林孟宗、吳申梅及陳孟賢，以流水席接力形式輪番登台，營造出宛如專為熟齡族打造的室內野餐音樂祭。當晚民歌天后鄭怡也偕同先生親臨現場支持，聽完演出後更對吳申梅讚譽有加，直誇她唱得很穩，高度肯定其現場實力。吳申梅與陳孟賢擔任男女壓軸，接連演唱〈可憐戀花再會啦〉、〈碎心戀〉、〈安平追想曲〉等經典曲目，讓觀眾聽得如癡如醉。現場氣氛在主持人與家屬互動時達到最高潮，陳昭瑋與陳孟賢這對兄弟檔在台上妙語如珠，不忘CUE台下的Eric互動。兩人打趣說：「講台語Eric可能聽不懂，但我們也會講英文！」隨即用英文與Eric隔空對話，甚至開玩笑表示羨慕吳申梅的幸福，想跟著她一起「遠嫁香港、攜手輔佐」，反問Eric：「Both of us can marry to Hong Kong, 敢不敢？」Eric也大方起立揮手致意、笑容滿面，為這場演唱會畫下歡樂又難忘的句點。