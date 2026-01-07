綜藝大哥胡瓜今年原想橫跨民視、華視兩台除夕特別節目，不過今（7）日傳出僅現身民視《民視第一發發發》，華視改為徐乃麟、曾國城《天才衝衝衝》，與電視台協商過程備受關注，外界好奇胡瓜華視新檔節目《週末最強大》為何沒除夕時段？華視稍早回應《NOWNEWS今日新聞》：「因播出之時間差，《週末最強大》難於春節期間在華視、緯來頻道同步推出。」另外民視也曝光了胡瓜於《綜藝大集合》的最新動向。

▲歐漢聲（左起）、胡瓜、陳亞蘭出席新節目《週末最強大》記者會。（圖／記者吳翊緁攝）
▲歐漢聲（左起）、胡瓜、陳亞蘭主持節目《週末最強大》。（圖／記者吳翊緁攝）
胡瓜在華視的節目《週末最強大》不出現除夕特別時段？華視向《NOWNEWS今日新聞》表示，「因播出之時間差，《週末最強大》特別節目難於春節期間在華視、緯來兩頻道同步推出，因此，華視特以長期經營且同樣深受歡迎之《天才衝衝衝》推出兼具創新與傳統之賀歲綜藝節目，陪伴觀眾歡度新年，敬請期待。」

今稍早據《時報周刊CTWANT》報導，胡瓜上月出席《週末最強大》記者會時，才對外透露已確定將主持該台除夕特別節目，同時也會出現在《民視第一發發發》的運動單元，他當時解釋，華視的新節目與除夕節目早已定案，而能在除夕夜同時現身民視，則是經華視高層同意，「其他時間是不行的」，怎料如今生變！

▲胡瓜（圖左）主持民視《綜藝大集合》24年，近日宣布不續約，雙方合約僅到明年1月31日。昨日節目來賓邀請到台韓高人氣啦啦隊女神金娜妍，節目收視創下近三個月新高。（圖／民視提供）
▲胡瓜（左）除夕夜將留於民視。（圖／民視提供）
另一方面，民視也表示胡瓜已完成錄製《民視第一發發發除夕特別節目-明星運動會》外景單元，「現場與民眾互動，笑聲不斷，效果十足！今天《綜藝大集合》也在南部出外景，新的一年，氣象萬新。民視樂見胡瓜繼續主持《綜藝大集合》，後續合作細節由製作單位大藝娛樂處理。」

對此，《NOWNEWS今日新聞》求證胡瓜心情及協商過程，直至截稿前，尚未收到回應。

民視、華視

胡瓜每月200萬破冰？民視73字回應：在談主持費用　合約進度曝光
胡瓜傳破冰民視！續留《綜藝大集合》現身除夕節目　不同台白冰冰

