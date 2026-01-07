我是廣告 請繼續往下閱讀

位於新北市中和區景新街的一處公寓套房今（7日）凌晨2時許傳出一起氣爆意外，疑似為瓦斯桶氣爆釀禍。在事發當下傳出巨大聲響，嚇壞鄰近的居民，隨即便冒出濃濃黑煙。警消獲報到場後，於凌晨2時45分順利將火勢撲滅，另於屋內發現一名57歲江姓男子倒臥在地、全身明顯燻黑，立即將其送往雙和醫院搶救，所幸未有生命危險，目前仍在加護病房治療中。新北市消防局於今（7日）凌晨2時21分許獲報於中和區景新街295巷有一棟公寓3樓傳出爆炸聲，立即派遣15車40人到場灌救。由於氣爆威力大，警消抵達現場後發現玻璃散落一地，且3樓不斷飄出陣陣黑煙，現場一片狼藉。隨即佈水線灌救並疏散公寓內16名住戶，火勢於凌晨2時45分撲滅。據了解，消防人員在分租套房內發現一瓶瓦斯桶，且有被燃燒過的痕跡，疑似為瓦斯桶導致氣爆意外，初估燃燒面積約為3平方公尺。另於房內發現一名57歲獨居的江姓男子，全身燻黑昏迷倒臥在地，但身上未有燒燙傷，緊急將其送往雙和醫院治療，目前仍在加護病房插管治療中，詳細氣爆原因還有待進一步調查釐清。