▲2026年金唱片出席名單總計18組，1月10日在台北大巨蛋舉辦。（圖／IG@golden_disc）

第40屆金唱片頒獎典禮將於2026年1月10日在台北大巨蛋盛大舉行，出席卡司包括Jennie、蔡依林、許光漢等18組超級大咖。韓國這幾年將流行音樂版圖延伸到台灣，不只是愛用台灣演員，還將大型典禮移師台灣舉辦，並邀請台灣藝人擔任嘉賓，無疑是象徵台流的逆襲，對許多人而言，金唱片在台灣舉辦這件事，本身就是一個大彩蛋。金唱片有韓版葛萊美獎之稱，過去曾在日本、印尼舉行，今年首度移師台灣，準備在台北大巨蛋登場，門票開賣馬上完售，搶票的不只是台灣人，也包括日本、韓國、港澳等世界各地的粉絲。韓國的K-pop文化一直是他們不可或缺的軟實力，此次金唱片到台灣舉辦，是K-pop的一小步，卻是台流的一大步，尤其他們邀請了近幾年爆紅的許光漢，以及剛辦完演唱會，台灣流行音樂天后代表人物蔡依林擔任頒獎嘉賓。很多人期待本屆的金唱片會有什麼彩蛋，或許會在許光漢出場時，播放《想見你》的主題曲，又或是他用韓文向大家問好，蔡依林的服裝、發言和韓星的互動也會成為焦點，不過光是在台灣舉辦這件事，就足夠讓人熱血沸騰了。金唱片這次來台出席名單總計18組，包含：ARrC、ATEEZ、BOYNEXTDOOR、CLOSE YOUR EYES、BLACKPINK成員JENNIE、KiiiKiii、MONSTA X、Stray Kids、TWS、ALLDAY PROJECT、CORTIS、ENHYPEN、IVE、izna、LE SSERAFIM、NCT WISH、ZEROBASEONE、ZO ZAZZ。頒獎人部分確定為宋仲基、邊佑錫、安孝燮、許光漢、蔡依林，集結音樂、戲劇領域等大咖，熱鬧非凡。2026年1月10日（六）台灣時間16：00（紅毯）、17：30（典禮）台北大巨蛋TVBS歡樂台、Disney+全台獨家線上同步播出文佳煐、成始璄（主持人）；宋仲基、邊佑錫、安孝燮、蔡依林、許光漢（頒獎嘉賓）：ALLDAY PROJECT、ARrC、ATEEZ、BOYNEXTDOOR、CLOSE YOUR EYES、CORTIS、ENHYPEN、IVE、izna、JENNIE（BLACKPINK）、KiiiKiii、LE SSERAFIM、MONSTA X、NCT WISH、Stray Kids、TWS、ZEROBASEONE、ZO ZAZZ，共18組