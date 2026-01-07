最近一連低溫天氣來襲，今（7）日又有強烈冷氣團挑戰寒流，不少縣市甚至挑戰5度以下的超冷低溫，在這種天氣洗個超溫暖的熱水澡非常舒服。不過就有網友討論「冬天已經跟女友達成協議不會一起洗澡」，其原因就是因為女友洗澡的熱水溫度太過誇張，引爆廣大網友討論，不少男生都表示：「女生冬天真的把自己皮膚當成豬皮在燙！」、「我女友的水溫實在太可怕，真的完全沒辦法一起洗。」
有不少網友在社群平台「Threads」貼文指出「平常都會跟女友一起洗澡，但是冬天就會跟女友說要分開洗，那個水溫我真的沒辦法」、「男生冬天做過最後悔的一件事情，和女朋友一起洗澡，冷死了水溫還很高」。
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「真的！試過一次就說冬天都分開洗」、「去年剛脫單第一次跟女友冬天一起洗澡，接過蓮蓬頭碰到此生最離譜的洗澡水溫，皮膚差點沒被燙熟」、「冬天分開洗+1！要等蓮蓬頭不說，那個水溫根本是在燙豬皮！」、「跟女生冬天洗澡就是，等待時間結成霜，接過蓮蓬頭十級燙傷，千萬不要嘗試」。
一堆男生冬天不跟女友洗澡！女生洗高溫熱水澡真的有原因
然而很多男生在冬天沒辦法跟女友一起洗澡的原因，除了等待時間非常寒冷之外，最大的主因就是「女生洗澡水溫過高」，那為什麼女生可以這麼耐熱呢？健檢診所副院長盧立穎就曾經在「Lu醫師健康小教室」臉書分享過，洗澡水溫這件事，真的是性別上的生理差異哦！
盧醫師表示，人體的體溫恆定，是由腦中的「下視丘視前區」所調控，會維持在一個固定的範圍內，過去曾有研究調查男性及女性的體溫設定點，發現女性似乎稍微比男性高了一點（大約0.3°C），雖然沒有達到統計上的差異，但許多研究都有顯示，女性對於低溫感受度明顯更差，感到不適的室溫也比男性高了將近5°C之多呢！
冬天洗熱水澡千萬要小心！戶外進室內立刻洗澡是錯的
然而很多人冬天都會洗熱水澡舒爽一下，但根據《康健雜誌》報導，台大醫院心臟內科主任林俊立就曾表示，日本曾經有研究，民眾在下雪時，戶外0度、進到室內20度、立刻洗40度熱水澡，容易造成血壓不穩，增加中風的風險，過去就有案例發生，一位57歲工人，下班後回宿舍洗澡突然昏倒，研判是戶外低溫，回家又立刻洗熱水澡，導致心肌梗塞猝死。
林俊立醫師解釋，溫差越大，心臟壓力也會增加，很容易改變心血管收縮狀態，增加心臟負荷，導致心肌缺氧，進而引發心肌梗塞，對於高血壓、心血管疾病的人，甚至容易引發腦中風。所以說，民眾從寒冷戶外走進溫暖室內時，應該先休息至少30分鐘再洗熱水澡，且水溫也不要超過40度，以免血壓不穩反而造成危險，要特別留意！
資料來源：Lu醫師健康小教室、《康健雜誌》
