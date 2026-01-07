我是廣告 請繼續往下閱讀

但是冬天就會跟女友說要分開洗，那個水溫我真的沒辦法」

▲最近天氣變冷，許多男網友分享跟女友一起洗澡經歷，直呼女生水溫真的是會「燙傷」等級，引爆共鳴。（示意圖／Pixabay）

一堆男生冬天不跟女友洗澡！女生洗高溫熱水澡真的有原因

最大的主因就是「女生洗澡水溫過高」

▲冬天洗澡男生和女生溫度上會有極大差異，是因為女性對於低溫感受度明顯更差，感到不適的室溫也比男性高了將近5°C之多呢！。（圖/Lu醫師健康小教室臉書）

發現女性似乎稍微比男性高了一點（大約0.3°C）

女性對於低溫感受度明顯更差，感到不適的室溫也比男性高了將近5°C之多呢！

冬天洗熱水澡千萬要小心！戶外進室內立刻洗澡是錯的

戶外0度、進到室內20度、立刻洗40度熱水澡，容易造成血壓不穩，增加中風的風險

▲冬天洗熱水澡千萬要注意，不要從戶外低溫環境一進到室內之後就立刻洗熱水澡，尤其患有高血壓、心血管疾病的人更要注意。（圖／Unsplash）

溫差越大，心臟壓力也會增加，很容易改變心血管收縮狀態，增加心臟負荷，導致心肌缺氧，進而引發心肌梗塞

應該先休息至少30分鐘再洗熱水澡，且水溫也不要超過40度